Que laissera l'actuel président américain à l'Histoire ? Pour quoi sera-t-il célèbre ? Difficile de le dire pour l'instant, mais une exposition à Washington donne en ce moment sa réponse : la présidence Trump sera celle des tweets ! Elle a été montée par l'émission The Daily Show et fait beaucoup rire les visiteurs...

Une exposition temporaire pour rendre hommage, non pas au président, mais au twitto © Radio France / Grégory Philipps

Donald Trump fêtait ce vendredi son 73eme anniversaire. Et il s’apprête mardi prochain à lancer officiellement sa campagne pour la présidentielle de 2020. Une exposition pas comme les autres se tient tout ce weekend à Washington, à trois rues seulement de la Maison Blanche. On peut y voir exposés les tweets de Donald Trump !

C'est l’émission The Daily Show, de la chaine Comedy Central, qui a imaginé cette "Bibliothèque des Tweets Présidentiels". Ses tweets les plus célèbres y sont affichés aux murs dans des cadres dorés, comme dans un musée. C’est drôle et les washingtoniens adorent ! Visite guidée en dix étapes...

Le tweet le plus incongru et le plus célèbre de Donald Trump

Message du 31 mai 2017 : "Despite the constant negative press. Covfefe". Personne n’a jamais compris ce que le 45ème président des États-Unis voulait signifier avec ce terme "covfefe". Le tweet est évidemment en bonne place dans cette exposition.

Un tweet particulièrement mystérieux © Radio France / Grégory Philipps

Le mémorial des tweets effacés mais pas oubliés

Une plaque de marbre, quelques roses rouges. Et ces tweets rapidement effacés par le président américain, dont celui-ci qui disait simplement : "Epic" (traduction : épique ou héroïque).

Les tweets oubliés de Donald Trump © Radio France / Grégory Philipps

Le jour où le compte Twitter de Donald Trump a disparu

Le 2 novembre 2017, à 18h49, pendant onze minutes, le compte twitter de Donald Trump est désactivé. On apprendra plus tard que cela a été causé par un employé du service client.

Le commander in tweet

Dans cette exposition, installez-vous confortablement dans le Bureau Ovale. Par écran vidéo, on vous indique une situation de crise. Vous avez trente secondes pour rédiger le tweet adéquat.

Serez-vous à la hauteur du "commander in tweet" ? © Radio France / Grégory Philipps

Le saviez-vous ?

Donald Trump a tweeté 3556 fois en 2018. Dans plus de 18.000 messages, il a utilisé la ponctuation "!". Dans un seul message, il a enchainé 8 "!".

Toutes sortes de statistiques sont disponibles sur les tweets de Donald Trump © Radio France / Grégory Philipps

Le générateur de surnom

A l’entrée de cette exposition temporaire, il vous est proposé d’entrer votre prénom dans un ordinateur qui recrachera quasi immédiatement votre surnom tel que Trump aurait pu l’inventer. Pour votre serviteur, "Twerpy Greg" (Greg le loser).

Quel serait votre surnom si Donald Trump vous avait en horreur ? L'exposition a la réponse © Radio France / Grégory Philipps

Les cibles de Donald Trump sur Twitter

L’équipe du Daily Show a recueilli le témoignage de plusieurs des victimes favorites de Donald Trump sur Twitter. Et notamment celui de l’ancien président mexicain Vincente Fox.

Les dérapages de Donald Trump sont particulièrement mis en valeur © Radio France / Grégory Philipps

Combien de followers Donald Trump a-t-il sur le réseau social ?

Un peu plus de 61 millions. C’est moins que la chanteuse Katy Perry, qui en compte plus de 107 millions. Moins que Barack Obama (106 millions). Plus que CNN Breaking News (55 millions).

Une manière un peu particulière de voir Donald Trump © Radio France / Grégory Philipps

Qui est à l’origine de cette exposition temporaire ?

L’équipe de Trevor Noah et du Daily Show (Comedy Central) qui déjà l’an passé à New York avait développé un projet similaire.

Ou se trouve cette bibliothèque présidentielle Donald J. Trump ?

Sur la 14ème rue à Washington DC, à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche, jusqu’à dimanche. Les habitants de Washington s’y pressent, surtout des sympathisants démocrates.