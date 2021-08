Le président égyptien a annoncé une augmentation du prix du pain subventionné. Ce mécanisme vise à rendre accessible cet aliment de base aux près de 30 millions d'égyptiens vivant sous le seuil de pauvreté. Vont-ils pouvoir supporter cette hausse ?

Le pain subventionné sera plus cher en Egypte. Le président Sissi s'est bien privé de préciser de combien sera cette augmentation qui touchera les plus pauvres. © AFP / CRIS BOURONCLE

Un égyptien sur trois vit avec moins de deux euros par jour. Le système de pain subventionné leur permet de pouvoir manger l'aliment de base du pays. Mais l'augmentation de son prix, annoncé par le président Sissi, va leur rendre la vie encore plus difficile.

Les égyptiens aiment tellement leur pain rond et assez plat qu'en dialecte local le pain se dit "aish" (la vie). Ce sont de gros consommateurs de pain, mais de modestes producteurs de blé.

L'Égypte ne produit que 40% de ses besoins. Le pays est le premier importateur mondial : 12 millions de tonnes par an pour la bagatelle de 3 milliards de dollars. Ces dépenses représentent un part non négligeable dans le budget de l'État. Ce qui grève aussi ce budget national, ce sont les subventions. Elles en représentent un tiers.

Cette augmentation du pain subventionné intervient dans le cadre d'un programme de mesures de rigueur pour le redressement économique du pays, exsangue depuis la révolution de 2011.

C'est dans ce contexte que le président Sissi a annoncé qu'il était temps "d'augmenter le prix de la miche de pain". La miche de pain pèse 90 grammes, elle coûte actuellement cinq piastres (soit deux centimes d'euros). Le président n'a pas dit quel serait le nouveau prix, mais il a précisé que "ce n'est pas réaliste de vendre 20 miches pour le même prix qu'une cigarette". Le pain subventionné coûte dix fois moins cher que le prix réel.

Scène de la vie quotidienne en Egypte avec les vendeurs de pain et leur planches posées sur la tête. © AFP / Crédit MOHAMED EL-SHAHED

Une attente du FMI

En échange d'un prêt du FMI (Fonds Monétaire Mondial) pour sauver l'économie en péril du pays, l'État égyptien fait des coupes franches dans son modèle de subventions.

Le secteur de l'énergie a déjà été touché. C'est au tour de celui, plus sensible, de l'alimentaire. Plus de 70 millions d'Égyptiens, sur une population de plus de 100 millions, dépendent du programme de subventions alimentaires qui inclut le pain, mais aussi le riz, le sucre ou encore les pâtes.

Le risque de voir un jour des émeutes du pain

Par le passé, le pouvoir avait préféré réduire la taille du pain subventionné, plutôt que de toucher au prix. Le seul président qui s'est attaqué à cette mesure est Anouar El Sadate, en 1977. Des émeutes du pain avait éclaté dans le pays. Il avait fallu l'intervention de la toute puissante armée pour restaurer le calme.

Depuis, le sujet est resté une préoccupation majeure pour le pouvoir. Jusqu'à cette annonce d'Abdel Fattah al-Sissi, qui n'envisage pas le moindre début de contestation du peuple. "Nous sommes un peuple sérieux, honorable et responsable sur les moyens de subsistance des gens. Donc personne ne devrait me dire de ne pas toucher à la miche de pain", a assuré celui qui étouffe toute voix dissidente.

À défaut de pouvoir manifester (c'est interdit par la loi en Égypte), des Égyptiens ont réagi avec colère sur les réseaux sociaux, avec le mot-clé "tout sauf la miche de pain".