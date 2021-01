L'apparition de la jeune femme lors de l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris le 20 janvier à Washington a déclenché une alerte mode sur les réseaux sociaux. La raison ? Son look pointu, ses cheveux laissés au naturel, et son look androgyne. A tel point qu'Ella va devenir top model.

Ella Emhoff et son frère Cole lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris à Washington le 20 janvier 2021 © Getty / Kent Nishimura / Contributeur

Elle s'appelle Ella Emhoff, elle a 21 ans, et vient de signer un contrat avec l'une des plus grandes agences de mannequins au monde, IMG Models (dont le montant est resté secret). Ella est la fille de Doug Emhoff, mari de Kamala Harris depuis 2014, issue de son premier mariage.

Et elle a été l'un des phénomènes de la cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris le 20 janvier dernier.

Une tenue pointue de it girl

Sa tenue vestimentaire et son allure androgyne et pointue ont marqué les esprits et fait le buzz sur les réseaux sociaux. La jeune femme portait un manteau à pied-de-poule marron et perlé sur les épaules, avec une chemise blanche à col pelle à tarte.

Ella Emhoff étudie la mode et le design dans la très prestigieuse Parsons School of Design de New York. Elle milite pour la slow-fashion qui, à l'inverse de la fast-fashion refuse la consommation de vêtements en masse. Son compte Instagram compte désormais plus de 300 000 abonnés. Elle poste de nombreuses photos de ses looks de fashionista.

Ella Emhoff, la fille du Second gentleman des États-Unis Doug Emhoff / Capture Instagram

Ses boucles laissées au naturel

De très nombreux messages sur les réseaux sociaux félicitent Ella de ne pas avoir lissé ses cheveux comme l'aurait fait la plupart des autres jeunes femmes pour un tel évènement mais au contraire d'avoir gardé ses boucles naturelles.

Sa mère, Kerstin Emhoff, première épouse de Doug Emhoff, a immédiatement twitté à l'annonce dans le New York Times du contrat de sa fille. "Très fière (mais anxieuse) MAMAN! Ella restera elle-même avec tout notre soutien" :

Une famille symbole de la diversité des Etats-Unis

Kamala Harris, la belle-mère d'Ella est la première femme vice-présidente des États-Unis, mais aussi la première personne de couleur à ce poste. Sa belle-fille assume son look naturel. Certains louent son look androgyne, salué par la communauté LGBT. Ella est d'ailleurs engagée pour la communauté queer et la cause transgenre.