1952-2022. Sa Majesté la reine Elizabeth II va passer ce dimanche le cap des 70 ans de règne. Aucun autre monarque contemporain n'a atteint une telle longévité. En attendant les festivités de son jubilé de platine en juin, testez vos connaissances sur la plus connue des figures royales !

Elisabeth II détient déjà depuis 2015 le record du plus long règne sur le trône d'Angleterre, devant la reine Victoria. © AFP / LEON NEAL

Ce dimanche, la reine Elizabeth II, âgée de 95 ans, va passer le cap historique des 70 ans de règne. Quelle destin pour cette jeune femme britannique qui n'était pas promise au trône ! Traditionnellement, le 6 février est pour elle une journée douce-amère, de recueillement privé, au domaine royal de Sandringham. Car c'est à la fois la date de son accession au trône en 1952 à 25 ans, mais aussi celle du décès de son père le roi George VI d'un cancer du poumon à 56 ans.

Vous avez vu la série The Crown, vous croyez tout connaître de son règne ? C'est l'heure de vous tester ! Nous avons concocté un quiz épicé sur la plus connue des monarques de la planète.

Avant Elizabeth II, seuls deux monarques dans l'histoire ont atteint le cap de 70 ans de règne : Louis XIV, roi de France qui a régné 72 ans et 110 jours de 1643 à 1715, et le roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej (70 ans et 126 jours de 1946 à 2016).