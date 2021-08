Depuis le 15 août, Elodie Journeau, avocate en droit d'asile et des étrangers, est submergée d'appels de réfugiés afghans, désespérés de ne pas réussir à faire venir leur famille. Des civils afghans qui ont travaillé pour l'armée française sont également toujours coincés sur place, malgré les promesses de la France.

Elodie Journeau, avocate en droit d'asile et des étrangers, croule sous les appels à l'aide depuis 10 jours. © Radio France / Victor Vasseur

À Kaboul, c'est le dernier jour pour monter dans un avion pour la France. Après le chaos de l'attentat commis jeudi soir à l'aéroport, l'espoir s'amenuise pour les milliers d'Afghans qui peuvent pourtant prétendre à la protection de la France. Face au retrait annoncé des Américains le 31 août, la France cessera ce vendredi soir ses opérations d'évacuation aérienne (le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune estime ce vendredi que la France pourrait poursuivre certaines évacuations "au-delà" de cette date).

Depuis le 15 août et la chute de Kaboul aux mains des talibans, 2 700 personnes ont été évacuées vers la France, selon le ministère des Armées, dont des Afghans qui ont apporté, à un titre ou à un autre, leur concours à l'armée, ainsi que des familles de réfugiés, des artistes, des journalistes. Mais selon le collectif d'avocats qui assiste les anciens personnels civils de recrutement local qui ont aidé l'armée française, sur les 200 encore présents en Afghanistan, seule une quinzaine a pu rejoindre la France ces 10 derniers jours.

Elodie Journeau, avocate en droit d'asile et des étrangers au barreau de Paris, regrette la précipitation dans laquelle s'organisent ces évacuations, alors que la situation de ces Afghans est connue depuis des mois. Certains ont lancé des procédures pour venir en France depuis des années.

FRANCE INTER : Quelle est la situation depuis la chute de Kaboul aux mains des talibans?

ELODIE JOURNEAU : "Depuis le 15 août, la plupart de mes clients afghans qui sont ici, et qui ont obtenu la protection de la France, m'appellent pour me dire 'je n'ai pas pu faire de réunification familiale. Je ne sais pas comment je peux faire venir ma famille, ma famille est en danger'. S'ils ont obtenu la protection de la France, c'est parce qu'ils étaient en danger; et donc possiblement, leurs familles le sont aussi. Ils me demandent de les aider à appeler la cellule de crise du quai d'Orsay, à envoyer des dossiers, à contacter toutes les administrations pour essayer de trouver un moyen de faire venir leur famille et les mettre à l'abri. Mais à part monter un dossier, l'envoyer à la cellule de crise par mail, et leur répéter les informations par téléphone, il n'y a rien d'autre à faire. On nous répond d'ailleurs qu'ils ne font que collecter les informations, donc on n'est même pas sûr que ça va aboutir à quelque chose.

Or, il y a certaines procédures qui durent depuis des années. J'ai des clients qui sont protégés depuis des années, et qui n'ont pas réussi à faire venir leur famille. Alors que vous avez le droit de faire venir certaines personnes : par exemple, si vous êtes un homme adulte, vous avez le droit de faire venir votre épouse, vos enfants, et éventuellement votre parent dépendant. En plus aujourd'hui, avec l'arrivée des talibans, il y a une nouvelle vague de menaces qui arrivent dans certaines régions où, peut-être, elle était moins intense auparavant."

Ce que vous disent vos clients, c'est qu'il y a effectivement des menaces sur place, des menaces qui ont été réactivées avec l'arrivée des talibans?

"Complètement ! J'ai des clients dont les sœurs ont été enlevées pour être mariées de force. J'ai des clients qui ont perdu leur père ou leurs frères là, dans les 15 derniers jours, les trois dernières semaines qui viennent de s'écouler. Oui, il y a des vagues de menaces qui ont été ré-enclenchées."

Donc, les talibans n'ont pas changé?

"Ce sont les mêmes. Ils nous font des beaux discours... Ils demandent à ceux qui travaillent dans les administrations, les services publics, aux policiers, de continuer à travailler... Mais en fait, c'est une façon pour eux d'identifier des gens qui travaillaient pour l'État ! De la même manière qu'ils ont laissé les portes ouvertes pour aller à l'aéroport, pour identifier les gens qui veulent partir. Les talibans, ce sont les mêmes depuis les années 90, leur idéologie n'a pas changé. Leur discours, c'est de la com. On a eu l'impression que certaines choses pouvaient évoluer... Mais ce ne sont pas des interlocuteurs de confiance."

Au-delà du cas des rapatriements familiaux, il y a aussi le cas des personnes qui ont travaillé pour l'armée française, que ce soient des traducteurs, des chauffeurs, des cuisiniers... Certaines de ces personnes ne peuvent pas venir en France, alors qu'elles sont censées être prioritaires ?

"Tout à fait. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va continuer à exfiltrer ces gens.. Mais on aurait pu les exfiltrer bien avant ! En 2014, quand la France est partie d'Afghanistan, certains de ces personnels locaux, considérés comme les plus prioritaires, ont été accueillis. Et pour les autres, les choses ont traîné, parce que ce sont des procédures très longues. Ça prend des années, on vérifie les états civils, on vérifie la sécurité, on vérifie les notes banches [des services de renseignements]... On vérifie tout. Et au bout d'un moment, on leur dit, ça fait 4 ans maintenant que vous êtes restés, vous n'avez pas été spécialement menacé...

Le Conseil d'État (saisi par des réfugiés afghans) a dit que la France avait fait tout ce qu'elle pouvait. Ce n'est pas vrai ! Des personnes qui ont travaillé, même peu de temps, avec les forces internationales, tous les sous-traitants, les petites mains dans les cuisines, les chauffeurs... Toutes ces personnes peuvent être en danger. Parce que dans un village, tout le monde sait ce que le voisin d'en face a fait. Un collectif d'avocats s'est organisé pour représenter les anciens auxiliaires de l'armée française. Ce collectif dépose des recours devant les tribunaux administratifs, pour essayer d'obtenir des laissez-passer. 200 de ces personnes sont encore en Afghanistan, et à peine une quinzaine ont pu embarquer pour la France depuis 10 jours. Alors qu'on sait que ça fait des mois que la situation se dégrade en Afghanistan, et que les indicateurs sont tous au rouge."

Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en colère contre le gouvernement français ?

"Oui, je suis très en colère, parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux géré que ça. Si le gouvernement avait écouté les organisations sur place, les associations, les avocats... On nous prend toujours pour des gens qui crient au loup et qui se prennent pour des grands lanceurs d'alerte : non, on est là pour dire 'regardez mon client, regardez ces intellectuels, regardez ces paysans'...

On a des milliers d'Afghans qui nous racontent les mêmes menaces, qui sont totalement crédibles. Mais on ne voulait pas les accueillir, parce qu'un "trop gros chiffre", ça nous fait peur. Or les Afghans, la plupart me disent que s'ils ont la possibilité d'y retourner quand les talibans n'y seront plus, ils y retourneront, pour reconstruire leur pays. Les Afghans sont très, très fiers de leur pays, et aujourd'hui, ils se sentent chassés. Oui, je suis en colère, parce qu'on a signé des conventions, comme la convention de Genève sur les réfugiés, on a dit qu'on allait protéger les gens qui doivent l'être... Et là, on dit qu'on n'est pas sûr d'y arriver ! Dans ce cas là, il ne faut pas s'ériger en défenseur international des droits de l'homme."