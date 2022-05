Pour son premier discours devant le Parlement européen à Strasbourg depuis sa réélection, Emmanuel Macron a appelé à la création d'une "communauté politique européenne" pour intégrer notamment l'Ukraine. Le chef de l'État s'est par ailleurs prononcé en faveur d'une révision des traités de l'UE.

Emmanuel Macron a prononcé un discours à l'occasion de la clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. © AFP / Ludovic MARIN / AFP / POOL

"L'Ukraine, par son combat et son courage, est d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre union." Le discours d'Emmanuel Macron en clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe à Strasbourg lundi a donné une large place au pays envahi par la Russie depuis le 24 février.

Le président français a appelé à la création d'une "communauté politique européenne", qui permettrait notamment d'accueillir l'Ukraine, en parallèle d'une procédure d'adhésion à l'Union européenne qui prendrait "des décennies". "La guerre en Ukraine et l'aspiration légitime de ce peuple, comme de la Moldavie et de la Géorgie, à rejoindre l'Union européenne nous invite à repenser notre géographie et l'organisation de notre continent", a déclaré le chef de l'État. "L'Union européenne, compte tenu de son niveau d'intégration et d'ambition, ne peut pas être à court terme le seul moyen de structurer le continent européen."

La "communauté politique européenne" "permettrait aux nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeurs de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transports, d'investissements, d'infrastructures, de circulation des personnes", a déclaré le chef d'État français devant le Parlement européen, à l'occasion du jour de l'Europe.

"Il faudra réformer nos textes"

Cette journée est aussi marquée par la remise officielle des propositions issues de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, résultat du vaste exercice de consultation citoyenne menée durant un an et née d'une idée du président français. Certaines des propositions comme conférer un droit d'initiative législative au Parlement, comme ce dernier le réclame, ou élargir les compétences de l'UE en matière de défense ou de santé, supposent un changement des traités.

Emmanuel Macron a rappelé l'importance pour l'Europe d'affirmer son indépendance, particulièrement en matière écologique, alimentaire et démocratique. Cela passe notamment par plus d'efficacité. Pour cela, le président s'est déclaré "favorable" à une "révision des traités" de l'Union européenne. "Il faudra réformer nos textes, c'est évident. L'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. C'est une proposition du parlement européen et je l'approuve", a déclaré le président français, pour son premier discours sur l'Europe depuis sa réélection et l'offensive russe en Ukraine. Soulignant l'action de l'UE face à la pandémie et la guerre, Emmanuel Macron a appelé à être "aussi efficace en temps de paix et sans crise". "Être efficace ça veut dire décider vite, de manière unie, en sachant investir massivement aux bons endroits, en ne laissant personne sur le bord de la route."

Mais 13 des 27 pays de l'UE s'opposent au lancement d'une procédure pour renforcer les traités européens (Pologne, la Roumanie, la Finlande, Suède, Danemark, Malte, République tchèque, Slovénie, Bulgarie, Croatie, Estonie, Lettonie et Lituanie). Ils pointent le risque d'une "perte d'énergie" et estiment qu'une révision des traités "n'a jamais été un objectif" de la Conférence. "Nous avons déjà une Europe qui fonctionne" comme l'ont montré la pandémie de Covid-19 et la réponse à l'invasion russe en Ukraine et "nous ne devons pas nous précipiter pour faire des réformes institutionnelles", mettent-ils en garde, selon un texte diffusé sur Twitter par la Suède. Emmanuel Macron a reconnu des "divergences" entre les États membres sur le sujet et souhaite évoquer cette question avec les dirigeants des 27 lors d'un sommet en juin.