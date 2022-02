L'Elysée a annoncé ce vendredi que le président de la République se rendrait lundi en Russie et mardi en Ukraine. Il rencontrera les chefs d'État Vladimir Poutine et Volodimir Zelensky. Jeudi, il s'est entretenu avec eux par téléphone.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, en 2019 © AFP / Alexei Druzhinin / Sputnik

Emmanuel Macron se rendra lundi en Russie et mardi en Ukraine, a annoncé vendredi l'Elysée. Il rencontrera Vladimir Poutine à Moscou et le président ukrainien Volodimir Zelenski à Kiev, pour évoquer les tensions dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

Jeudi soir, le président de la République a dialogué, à distance, avec ses deux homologues russe et ukrainien – un troisième entretien en une semaine. Il a discuté des "garanties de sécurité" demandées par la Russie, qui exige la fin de la politique d'élargissement de l'Otan, en particulier à l'Ukraine.

Ces dialogues interviennent dans un climat très tendu entre Russie et Ukraine, la communauté internationale craignant une intervention militaire russe : selon Kiev, plus de 100 000 soldats russes sont massés près des frontières.

Les Etats-Unis redoutent la diffusion de vidéos de propagande russes

La Russie, de son côté, accuse les États-Unis d'enflammer la situation en ayant envoyé 3 000 soldats en Europe de l'Est. Jeudi le porte-parole du Pentagone a dit redouter un piège russe : "Nous pensons que la Russie pourrait produire une vidéo de propagande très violente, qui montrerait des cadavres et des acteurs jouant le rôle de personnes en deuil, ainsi que des images de lieux détruits avec des équipements militaires ukrainiens ou occidentaux".

Outre Joe Biden et Emmanuel Macron, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui aussi affirmé sa volonté d'aider à résoudre la crise, en accueillant un sommet réunissant Ukraine et Russie.