La nouvelle fusillade qui a eu lieu tôt ce jeudi matin aux États-Unis dans une discothèque de Californie a fait 13 morts et de nombreux blessés. C'est l'une des plus grandes tueries de masse de l'histoire des États-Unis. Voici un récapitulatif des fusillades les plus meurtrières de l'année.

La majorité des victimes de la fusillade de Thousand Oaks (Californie) sont de jeunes étudiants © Maxppp / MIKE NELSON/EPA/Newscom

Chaque année, il y a en moyenne 340 fusillades par an aux États-Unis. Ce matin, il y a eu 13 morts dans une discothèque de Thousand Oaks en banlieue de Los Angeles. La tuerie est l'une des plus meurtrières de l'année. À ce jour, 307 fusillades ont eu lieu sur le sol américain depuis le 1er janvier dernier, selon l'ONG GunViolence.org et il reste encore deux mois dans l'année. Certaines ont particulièrement marqué le pays.

Lycée de Parkland, Floride : 17 morts

Le 14 février 2018, un jeune de 19 ans, ancien élève du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Floride), ouvre le feu dans l'établissement. Il tue 17 personnes avant d'être arrêté. Les victimes sont des lycéens et des enseignants.

Cette tuerie a marqué les esprits. Les jeunes survivants du lycée se sont alors mobilisés pour un meilleur contrôle des armes à feu.

Manifestations, interviews, soutiens de personnalités : les lycéens deviennent des figures écoutées, influentes, qui parviennent à mobiliser de nombreux électeurs lors des élections de mi-mandat du 6 novembre. Déjà, après la tuerie de Parkland, le gouverneur Rick Scott avait signé une loi plus restrictives sur le port d'armes à feu.

Discothèque de Thousand Oaks, Californie : 13 morts

Selon les témoins, un homme armé est entré dans la boite de nuit, tirant dès son arrivée sur un agent de sécurité et sur une employée des lieux. Le mercredi soir est réservé à une soirée de musique country pour les étudiants, soirée exceptionnellement ouverte aux moins de 21 ans. Les victimes sont donc pour la plupart très jeunes. On compte également un policier parmi les personnes tuées. Le tireur est également mort dans la fusillade.

297 fusillades ont eu lieu en 2018 aux États-Unis / GunViolence.org

Synagogue de Pittsburgh : 11 morts

Le 27 octobre 2018, onze personnes tombent sous les balles d'un antisémite de 46 ans qui sème la terreur à l'intérieur de la synagogue "Tree of Life" de Pittsburgh en plein office du Shabbat. Robert Bowers a été inculpé de 29 chefs d'accusation, certains passibles de la peine de mort.

Lycée de Santa Fe : 10 morts

Un élève de 17 ans tue le 18 mai 2018 deux adultes et huit jeunes dans son lycée à Santa Fe, au Texas. Dimitrios Pagourtzis a depuis été inculpé notamment pour meurtre, un chef d'accusation passible de la peine de mort pour un adulte majeur. Il s'est servi d'un fusil et d'un pistolet détenus légalement par son père, selon les autorités.

Journal d'Annapolis : 5 morts

Cinq personnes sont tuées par balles le 28 juin 2018 dans la salle de rédaction d'un quotidien à Annapolis (Maryland). Selon le chef de la police locale, l'homme a pénétré dans la salle de rédaction du Capital Gazette avec l'intention de "tuer autant de personnes que possible". Le suspect, âgé de 38 ans, est inculpé de meurtres avec préméditation.

Las Vegas, 2017 : la tuerie la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis

Le 1er octobre 2017, Stephen Paddock, 64 ans, ouvre le feu de la fenêtre de sa chambre au 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay sur la foule assistant à un concert de musique country à Las Vegas. Bilan : 58 morts et près de 500 blessés.

Le groupe État islamique (EI) revendique rapidement la fusillade, la plus meurtrière de l'histoire américaine, mais selon la police américaine aucun élément n'a à ce jour permis de relier Paddock, qui s'est suicidé, à l'organisation djihadiste.