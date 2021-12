L'Afrique du Sud sort enfin la tête de l'eau suite à la puissante vague Omicron. Le gouvernement annonce que son pic est passé et que le nombre de morts a augmenté de façon "marginale". Confirmations en chiffres.

Le nombre de cas positifs du coronavirus est en forte baisse en Afrique du Sud © AFP / Amarjeet Kumar Singh / ANADOLU AGENCY

Le cas de l'Afrique du Sud peut faire naître un certain espoir partout dans le monde, notamment en Europe où Omicron se propage chaque jour un peu plus en battant des records. Le pays, le premier massivement touché par le variant du Covid-19 le mois dernier, a annoncé avoir dépassé le pic de la vague Omicron, avec une augmentation seulement "marginale" des décès.

"Selon nos experts, Omicron a atteint son pic sans se traduire pas un changement significatif ou alarmant concernant le nombre d'hospitalisations", a commenté vendredi le ministre à la Présidence, Mondli Gungubele, assurant que le gouvernement resterait vigilant à la moindre évolution contraire. Le nombre des infections, hospitalisations et décès vont continuer à être "suivis heure par heure et si nous observons une différence" dans l'évolution, "nous agirons en fonction immédiatement", a insisté vendredi le ministre.

La vague Omicron est bel et bien passée

En effet, si on regarde les chiffres, pas de doute, la décrue est en cours en Afrique du Sud. Le nombre de contaminations est en chute libre. La vague Omicron a débuté fin novembre et a rapidement fait grimper en flèche le nombre de cas positifs, calculé sur la moyenne quotidienne des sept derniers jours. Le pic a été atteint le 15 décembre avec 22.852 contaminations. Depuis 10 jours, l'amélioration est flagrante puisque ce chiffre était de 16.475 vendredi dernier et de 10.324 hier.

"La vitesse à laquelle la quatrième vague due à Omicron a augmenté, puis atteint un pic puis décliné, a été stupéfiante. Un pic en quatre semaines et un déclin précipité en deux semaines", a twitté Fareed Abdullah du Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC).

Au total, les nouvelles contaminations ont ainsi baissé de près de 30% la semaine dernière (89.781), par rapport à la semaine précédente (127.753). Après avoir dépassé les 30% de positivité sur les tests le 20 décembre, ce taux a lui aussi baissé, même s'il restait encore élevé selon les derniers chiffres publiés vendredi dernier.

Mais incontestablement, Omicron est extrêmement contagieux. Cette vague a été la plus puissante dans le pays depuis le début de la pandémie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on regarde les pics du nombre de contaminations des autres vagues, il n'y a pas photo. En juillet 2020 par exemple, au plus fort du premier déferlement du Covid, le pays a compté 12.583 cas, sur la moyenne quotidienne des sept derniers jours. Un chiffre bien plus bas que le pic atteint en juillet dernier, 19.955, et encore plus largement que le pic d'Omicron : 23.437 cas le 17 décembre.

Un nombre d'hospitalisations en forte baisse par rapport aux autres vagues...

Signe de l'amélioration actuelle de la situation sanitaire, les admissions à l'hôpital ont diminué dans huit provinces sur neuf ce qui amène la présidence à ce constat : "Bien que le variant Omicron soit hautement transmissible, les taux d'hospitalisation ont été plus faibles que lors des vagues précédentes". Confirmation en chiffres avec ce graphique du site Our Wolrd in data, réalisé à partir des données de plusieurs prestigieuses universités dont Oxford. En janvier dernier, en pleine deuxième vague, le pic des hospitalisations avait atteint les 16.000 par semaine, contre 9.000 par exemple le 18 décembre, au plus fort de la vague Omicron en Afrique du Sud.

Evolution des hospitalisations durant les différentes vagues du Covid en Afrique du Sud / Our World in data

... il en est ainsi concernant le nombre de décès

Concernant le nombre de morts, quand on se plonge dans les chiffres, la différence est actuellement flagrante entre la vague Omicron et les précédentes. A titre d'exemple, lors de celle du mois de janvier, le pic était de 577 décès quotidiens, en moyenne sur les sept derniers jours. Vendredi dernier, au moment où le nombre de décès était au plus haut depuis l'arrivée d'Omicron dans le pays, ce chiffre était de 61.

Evolution du nombre de morts durant les différentes vagues du Covid en Afrique du Sud / Our World in data

Pays africain officiellement le plus touché par la crise, l'Afrique du Sud compte néanmoins 91 000 décès depuis le début de la pandémie.

Le pays lève le pied sur les restrictions

Vu la nette amélioration de la situation, les restrictions sont ainsi allégées. Alors que de nombreux pays touchés par Omicron annoncent un renforcement des restrictions sanitaires, et des cas record de nouvelles contaminations par jour, le gouvernement sud-africain a levé le couvre-feu et les établissements de nuit peuvent donc reprendre un fonctionnement normal. Le port du masque reste toutefois obligatoire dans l'espace public et les rassemblements sont encore limités : 1.000 personnes maximum à l'intérieur, 2.000 à l'extérieur.

Les demandes pour une levée du couvre-feu s'étaient multipliées ces derniers jours, en prévision de la Saint-Sylvestre, avec notamment une pétition des propriétaires de restaurants et de bars. Le gouvernement souhaite également accélérer la vaccination, qui reste en-deça des objectifs, avec seulement 15,6 millions de personnes complètement vaccinées pour une population de 59 millions.