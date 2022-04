Les Français de Shanghai s’attendent à être privés de scrutin dimanche pour le premier tour de la présidentielle. En raison du confinement de la ville, ils ne devraient pas être autorisés à se rendre dans les bureaux de vote. Des discussions sont en cours avec les autorités chinoises

L'ambassadeur de France a participé ce mercredi à une réunion en ligne avec les Français de Chine © Radio France / Sébastien Berriot

Depuis une semaine, la ville de Shanghai (Chine) est totalement confinée. Les rues sont désertes et personne ne peut sortir de son domicile. Difficile, dans ces conditions, d’imaginer que les autorités chinoises vont autoriser dimanche les ressortissants français à traverser la ville pour participer au premier tour de l’élection présidentielle française.

C'est dans la région de Shanghai que les Français sont les plus nombreux en Chine continentale. Plus de 5200 personnes sont inscrites sur les listes électorales. Les quatre bureaux de vote doivent normalement être installés dans les locaux du Consulat général de France, mais mercredi, lors d'une réunion en ligne avec la communauté française de Chine, l'ambassadeur de France s'est montré pessimiste sur les chances de pouvoir organiser le scrutin, dans une ville qui est totalement à l'arrêt à cause de la reprise d'épidémie de covid.

Les autorités françaises ont entamé des discussions avec la municipalité de Shanghai, mais pour le moment cela n'a pas permis de trouver une solution. C'est le consul général de France qui est à la manœuvre. Lors de la réunion en ligne avec les ressortissants français, Benoît Guidée a donné des précisions sur l'état de ces discussions :

Ce que nous avons proposé aux autorités locales, c'est un système de distance pour aller voter. Nous l'avons proposé, nous en discutons. Pour le moment, nous n'avons pas de réponse positive. Soyons très clairs, évidemment, c'est très complexe à obtenir.

Beaucoup de Français vivant à Shanghai ne cachent pas leur déception, comme Mathieu qui travaille dans le secteur commercial. "On est un peu frustré, c'est sur. En étant loin, on a quand même envie de participer à la vie politique du pays. On se dit aussi que des solutions pourraient être mises en place pour pouvoir voter, par exemple de façon électronique. Finalement on se rend compte que cela ne va pas être le cas. Donc on est frustré."

Respect de la politique zéro covid

La déception est d'autant plus forte que les Français de l'étranger ont moins l'occasion de s'exprimer que ceux de l'hexagone. Ils ne votent pas par exemple aux élections municipales. David qui réside depuis de nombreuses années en Chine regrette lui aussi cette situation, mais il pense aussi aux conséquences que pourrait avoir une éventuelle dérogation accordée aux Français : " Personnellement, d'un point de vu égoïste, je préfèrerais qu'on puisse avoir des passe-droits, mais dans le cadre de la politique zéro covid, il ne faut pas non plus que les Français soient stigmatisés et que cela provoque des tensions qui pourraient viser la communauté française".

Les 5 200 électeurs français de Shanghai gardent espoir et espèrent que le confinement sera levé avant le 24 avril, ce qui permettra de voter au second tour de l'élection présidentielle. Mais on est encore loin d'un retour à la normale dans la ville la plus peuplée de Chine. Ce mercredi, un record a encore été battu avec l'apparition de près de 20 000 nouveaux cas de Covid.