La Chine fait face à une hausse spectaculaire du nombre de cas de Covid-19. Des ressortissants français réclament des doses de vaccin à ARN messager. Dans le pays, seuls les vaccins chinois sont reconnus et autorisés.

L’ambassade de France à Pékin n’a pour le moment prévu aucune campagne de vaccination pour les ressortissants Français. © Radio France / Sébastien Berriot

C'est une flambée épidémique sans précédent depuis deux ans en Chine. Depuis vendredi, la grande ville de Changchun, neuf millions d'habitants dans le nord-est du pays, s'est reconfinée à cause du Covid-19. Seule une personne par foyer est désormais autorisée à sortir, une fois tous les deux jours, pour assurer le ravitaillement. Toute une partie du pays est confrontée à une reprise de l’épidémie. Les ressortissants français s’inquiètent et lancent un appel au gouvernement à Paris. Ils demandent l’envoi de doses de vaccin à ARN messager, pour se faire vacciner. Car dans le pays, seuls les vaccins chinois sont reconnus et autorisés.

1.600 cas de Covid recensés vendredi

Les quelques 12.000 Français qui résident en Chine ont appris que certaines ambassades européennes comme celle de l’Espagne avaient acheminé des vaccins à ARN messager, en l’occurrence du Moderna, pour vacciner leurs diplomates et une large partie de leur ressortissants. Côté français, le gouvernement s’est dit à plusieurs reprises préoccupé par la question de la vaccination des Français vivant à l’étranger. Des campagnes ont été organisées dans certains pays mais pas en Chine, malgré le nombre important de ressortissants français qui vivent sur le sol chinois.

Depuis quelques jours, l’inquiétude est montée d’un cran au sein de la communauté française, alors que la Chine est confrontée à une importante reprise de l’épidémie. Plus de 1.600 cas ont encore été enregistrés ce vendredi, ce qui a poussé l’un des représentants élu au sein de la communauté française à adresser un courrier au ministre Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué en charge des Français de l’étranger. Au nom du principe d’égalité entre tous les Français, il demande au gouvernement d’organiser au plus vite une campagne de vaccination avec des doses à ARN messager pour les Français vivant en Chine.

Les vaccins, une question très politique en Chine

"Je pense que la plupart des Français vivant en Chine se sont faits vacciner avec les vaccins chinois, mais ce n’est pas un secret, ces vaccins ne sont pas efficaces" explique Franck Pajot à France Inter. "Ils ne sont pas reconnus d’ailleurs en Europe. En cas d’épidémie Omicron, et c’est ce qui se passe en ce moment, on a quand même des Français qui ont un certain âge, qui sont fragilisés et qui finalement ne sont pas en sécurité par rapport à une épidémie de grande ampleur" poursuit cet enseignant. "On voit ce qui se passe à Hong Kong, ça peut vite devenir compliqué. Donc, je pense que l’état a une responsabilité vis-à-vis de ces ressortissants ici en Chine."

Le ministère des Français de l’étranger a promis une réunion mardi prochain, mais le gouvernement semble embarrassé. La question des vaccins est très politique en Chine. L’organisation d’une campagne de vaccination pour les Français pourrait être mal perçue par les chinois qui ne reconnaissent et n’autorisent pas les vaccins de type Pfizer ou Moderna.