Les Espagnoles ont manifesté ce mercredi dans plusieurs villes d'Espagne pour se débarrasser du machisme au lycée et à la fac.

C’est la première fois que les lycéens et étudiants manifestent en Espagne depuis que le Parti socialiste est au gouvernement. C’est également la première fois que le mot d’ordre est féministe.

Les manifestants, et surtout les manifestantes de la Puerta del Sol sont jeunes et en grande majorité étudiantes ou lycéennes.

La manifestation reprend à son compte une revendication : l’instauration au lycée de cours d’éducation sexuelle égalitaires, c’est à dire ni machistes ni homophobes.

Non seulement l’enseignement actuel est mauvais, mais en plus il est à peu près inexistant. Il n’y a qu’une heure d’éducation sexuelle pendant toute l’année, ce n’est pas assez. Comme on est adolescents, c’est un sujet tabou. On demande que l’on puisse parler davantage du sujet. Elena, 16 ans.