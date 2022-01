La capitale grecque et une grande partie du pays ont été recouvertes de neige dès lundi soir, paralysant une partie des infrastructures à Athènes et contraignant le gouvernement à déclarer la journée de mardi comme jour "chômé". Des chutes "exceptionnelles" et des conditions météo pas observées depuis plus de 50 ans.

L'Acropole d'Athènes a été recouverte de neige entre lundi et mardi. © Getty / Milos Bicanski

Athènes n'avait pas connu de telles conditions météo depuis 1968, d'après les observateurs locaux. Son agglomération et une grande partie de la Grèce (dont l'île méridionale de Crète et des îles des Cyclades) se sont réveillées mardi sous un épais manteau blanc, après d'abondantes chutes de neige, jugées "exceptionnelles" par la protection civile, offrant de rares images. Les températures sont même descendues jusqu'à -14°C dans certaines régions du pays.

La neige a toutefois paralysé le réseau routier, le transport maritime, les liaisons avec les îles et contraint le gouvernement à décréter mardi comme jour "chômé", suspendant tous les services privés et publics à l'exception des plus indispensables (police, pompiers ou pharmacies).

Peu de matériel de déneigement

Pendant toute la nuit de lundi à mardi, militaires, secouristes, policiers et pompiers ont aussi assuré l'évacuation de centaines d'automobilistes, piégés dans leurs véhicules sur le périphérique d'Athènes, Attiki Odos. La Grèce, où les chutes de neige sont peu fréquentes, ne dispose pas d'un nombre suffisant de chasse-neige et autres engins de déblayage et les automobilistes n'ont pas l'expérience de conduire sur des routes enneigées. Des chutes de neige avaient déjà touché Athènes mi-janvier mais sans causer autant de perturbations.

Les températures sont descendues jusqu'à -14°C dans certaines régions du pays et la capitale Athènes a été recouverte de neige. © AFP / Hans Lucas / Aris Oikonomou

Par endroits, ce sont plusieurs centimètres de neige fraiche qui se sont accumulés. © Getty / Yuri Malinov

De la neige qui recouvre le parvis du parlement grec : une bonne occasion d'immortaliser ce moment pour ce couple. © AFP / Louisa Gouliamaki

Les gardes du parlement, pas vraiment habitués, ont du être surpris par ces températures extrêmement basses et la neige. © AFP / Hans Lucas / Aris Oikonomou

Il a d'ailleurs fallu déneiger les marches devant le parlement, activité peu courante à Athènes ! © AFP / Hans Lucas / Aris Oikonomou

Sur les marches, près du parlement grec, un snowboardeur s'est même essayé à une descente sur la neige lundi soir. © AFP / Louisa Gouliamaki

L'occasion d'une jolie bataille de boules de neige avec l'Acropole en paysage ! © Getty / DPA

La Grèce, où les chutes de neige sont peu fréquentes, ne dispose pas d'un nombre suffisant de chasse-neige et autres engins de déblayage © Getty / Milos Bicanski