"Poutine assassin", "sauvez l'Ukraine", "stop au massacre" : plusieurs milliers de personnes ont défilé ce samedi en France pour appeler au retrait des troupes russes d'Ukraine, dix jours après le début de l'offensive militaire lancée par Moscou. Retour en images sur la mobilisation.

À Nantes, 1200 manifestants se sont réunis ce samedi près du monument des Cinquante-Otages © AFP / Loic Venance

"Non à la guerre". Au dixième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi dans tout l'hexagone pour crier leur effroi face à l'offensive lancée le 24 février par Vladimir Poutine, ainsi que leur soutien au peuple ukrainien. À Paris, rendez-vous avait été donné place de la République, à l'appel d'une quarantaine d'associations, partis politiques et syndicats.

Des manifestants massés place de la République, à Paris © AFP / Sameer Al-DOUMY

"Poutine, ta guerre on en veut pas", ont scandé des manifestants, au milieu d'une foule colorée de jaune et bleu. "Fermez le ciel ukrainien", "_évitez une catastrophe nucléair_e", pouvait-on lire également sur les pancartes. "Aidons Poutine et ses amis à trouver le chemin de l'enfer", appelle de ses vœux une jeune femme.

"Aidons Poutine et ses amis à trouver le chemin de l'enfer", peut-on lire sur la pancarte de cette manifestante, à Paris © AFP / SAMEER AL-DOUMY

D'autres messages se voulaient plus pacifistes.

Une manifestante aux couleurs ukrainiennes, à Paris © AFP / SAMEER AL-DOUMY

Un bouquet de fleurs jaune brandi par un manifestant © AFP / QUENTIN DE GROEVE / HANS LUCAS

Un enfant tient à la main une pancarte sur laquelle on lit "stop war" © AFP / QUENTIN DE GROEVE / HANS LUCAS

La manifestation parisienne s'est déroulée en présence de personnalités politiques de tous bords, parmi lesquelles Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Christiane Taubira, Olivier Faure, Stanislas Guerini, Rachida Dati, tous réunis derrière une banderole "Stand with Ukraine".

La candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo, le président de SOS Racisme Dominique Sopo et le premier secrétaire du PS Olivier Faure © AFP / SAMEER AL-DOUMY

"Ça commence à me faire vraiment peur"

À Lyon, quelques centaines de personnes se sont rassemblées place Bellecour pour exprimer leur soutien au président Volodymyr Zelensky et à sa population, soumise dans plusieurs villes aux bombardements de l'armée de Moscou. "C'est une attaque de la démocratie, de la liberté. On voit qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, les négociations n'avancent pas donc je suis assez pessimiste", a confié Sébastien Mourrain, 45 ans. Non loin de lui, Marie-Line, 64 ans, s'inquiète d'une situation qui "peut basculer tellement vite". "_Je pensais que la diplomatie arriverait à résoudre les choses mais après ce qui s'est passé à la centrale nucléaire, ça commence à me faire vraiment peu_r".

Manifestation sur le Vieux-Port de Marseille © AFP / CHRISTOPHE SIMON

D'autres rassemblements ont eu lieu à Marseille (500 manifestants), Rennes (environ 2500 personnes), Lille (850) ou encore Nantes (1200 personnes). À plusieurs reprises, des images comparant le régime de Poutine à l'Allemagne nazie ont été aperçues.

À Nantes, une pancarte montre Vladimir Poutine grimé en Adolf Hitler © AFP / Loic Venance

D'autres rassemblements de soutien à l'Ukraine sont prévus ce week-end dans toute l'Europe. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Zurich, en Suisse, et plusieurs centaines d'autres à Londres.