Depuis mardi soir, un énorme porte-conteneur bloque l'accès au canal de Suez, provoquant une longue file de navires derrière et devant lui. Des opérations sont en cours pour tenter de libérer l'accès à l'une des principales routes de transport de marchandises par la mer.

Photo fournie par l'autorité gérant le Canal de Suez du porte-conteneur taïwanais "Ever Given" © AFP / Suez Canal Authority

C'est un beau bébé de 400 mètres de long, 59 de large et 219.000 tonnes, et il est complètement coincé en travers du canal de Suez, l'un des plus importants points de passage pour les navires marchands au monde. Depuis quelques heures, les images de l'imposant porte-conteneur "Ever Given", propriété d'un armateur de Taïwan, font le tour de la planète.

On y voit le navire, totalement bloqué en travers du canal, pourtant particulièrement large (jusqu'à 345 mètres). À 9h40, des opérations étaient en cours pour tenter de le libérer.

La compagnie Evergreen Marine Corp, qui possède le navire, précise qu'il s'agit d'un blocage accidentel, "probablement après avoir été frappé par une rafale de vent". Une sacrée rafale, donc.

La proue du bateau s'est coincé sur le rivage, tout comme sa poupe (et inversement) © AFP / Suez Canal Authority

Le problème, c'est qu'il n'est pas seul sur ce canal très fréquenté. Et que l'arrêt brutal de la circulation (il est impossible de contourner l'Ever Given, bloqué à l'avant et à l'arrière par le rivage) a provoqué un gigantesque embouteillage derrière et devant lui, selon la carte en temps réel du site Vessel Finder.

L'arrêt brutal de la circulation a bloqué des dizaines d'autres navires / Capture d'écran Vessel Finder

Vu d'en haut, le blocage est encore plus flagrant / Capture d'écran Vessel Finder

Des images impressionnantes mais qui inquiètent aussi l'économie mondiale : le canal de Suez assure le passage de 10 % du commerce maritime international. Près de 19.000 navires l'empruntent chaque année (selon les chiffres de 2019). Dont 18.999 capables de le traverser sans trop s'approcher des bords.