Il était l'une des icônes de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. L'archevêque Desmond Tutu est décédé dimanche dernier à 90 ans. Tout au long de la semaine, la population s'est recueillie et lui a rendu hommage. Retour en images sur ces derniers jours remplis d'émotion dans le pays.

De nombreux Sud-Africains sont venus déposer une gerbe de fleur sur le mur du souvenir érigé devant la cathédrale du Cap, en hommage à Desmond Tutu © AFP / MARCO LONGARI

Des cérémonies partout dans le pays, les drapeaux en berne... L'Afrique du Sud a entamé lundi une semaine de deuil national en hommage à l'archevêque Desmond Tutu, immense figure morale de la lutte contre l'apartheid et idole connue également pour sa malice, sa chaleur, et son rire communicatif. Le prix Nobel de la paix, mort paisiblement dimanche dernier à 90 ans, s'était retiré de la vie publique ces derniers mois, affaibli notamment par son grand âge et un cancer.

Mais chacun se souvient de sa petite silhouette violette, sa ténacité et son franc-parler légendaires pour dénoncer les injustices et écorner tous les pouvoirs. Il avait notamment présidé la Commission de vérité et de réconciliation, créée après l'abolition de l'apartheid, afin de faire toute la lumière sur les crimes commis par ce régime. Après l'avènement de la démocratie en 1994 et l'élection de son ami Nelson Mandela, c'est lui qui avait trouvé la formule, pour qualifier le pays post-apartheid, d'"arc-en-ciel".

Des policiers mettent en berne le drapeau au Parlement sud-africain pour commémorer le décès de l'icône sud-africaine anti-apartheid Desmond Tutu. © AFP / RODGER BOSCH

Un mur du souvenir érigé devant la cathédrale du Cap

Un hommage planétaire lui a bien sûr été rendu par les grands de ce monde, de son ami le Dalaï-Lama au pape François en passant par de nombreux chefs d’État. Le couple Biden a notamment déclaré avoir "le cœur brisé" et estimé que "l'exemple" de Desmond Tutu "transcende les frontières et trouvera un écho à travers les âges".

L'annonce de son décès a également provoqué une grande émotion au sein de la population. Dès dimanche, de nombreux Sud-Africains lui ont rendu hommage et se sont recueillis en déposant des fleurs, notamment au Cap devant la cathédrale Saint-Georges, où un mur du souvenir pour l'icône sud-africaine anti-apartheid a été érigé.

Au Cap, Une personne en deuil apporte des fleurs à la cathédrale Saint-Georges, où un mur du souvenir pour l'icône sud-africaine anti-apartheid, l'archevêque Desmond Tutu, a été érigé après l'annonce de sa mort, le 26 décembre 2021. © AFP / RODGER BOSCH

La population veut venir rendre hommage à Desmond Tutu au Cap, où un mur du souvenir a été érigé devant la cathédrale © AFP / Xabiso Mkhabela / ANADOLU AGENCY

Au fil des jours, des centaines de Sud-Africains ont afflué et ce mur du souvenir au Cap a été entièrement rempli de bouquets de fleurs.

Au fur et à mesure des heures et des jours de plus en plus de bouquets de fleurs ont été déposés devant la cathédrale du Cap pour rendre hommage à Desmond Tutu © AFP / RODGER BOSCH

Un petit garçon dépose un bouquet de fleurs sur le mur du souvenir érigé devant la cathédrale du Cap en hommage à Desmond Tutu © AFP / GIANLUIGI GUERCIA

Recueillement devant sa maison à Soweto

A Soweto, près de Johannesburg, où habitait Desmond Tutu, un registre a été installé pour que la population vienne se recueillir et écrire un mot en hommage à l'archevêque. Des fleurs ont également été déposées devant sa maison.

Une femme signe un registre devant le domicile de l'icône sud-africaine anti-apartheid, l'archevêque Desmond Tutu, dans la rue Vilakazi à Soweto, le 29 décembre 2021. © AFP / MARCO LONGARI

Des membres de la congrégation des Sœurs de la Sainte-Croix apportent des fleurs au domicile de l'icône sud-africaine de la lutte contre l'apartheid, l'archevêque Desmond Tutu, dans la rue Vilakazi à Soweto, le 29 décembre 2021. © AFP / MARCO LONGARI

Au Cap, des habitants sont eux venus au Victoria and Albert Waterfront, où est située la statue de Desmond Tutu.

Dès l'annonce de sa mort, au Victoria and Albert Waterfront du Cap, des Sud-Africains sont venus se faire prendre en photo devant la statue de Desmond Tutu © AFP / GIANLUIGI GUERCIA

Un homme pose devant la statue de l'icône sud-africaine anti-apartheid l'archevêque Desmond Tutu à la suite de sa mort au Victoria and Albert Waterfront à Cape Town le 26 décembre 2021. © AFP / GIANLUIGI GUERCIA

Les cloches de la cathédrale sonnent tous les jours au Cap

Dès dimanche, l'hôtel de ville du Cap a été illuminé en violet pour saluer sa mémoire. La Montagne de la Table, qui surplombe la ville portuaire, est également illuminée de violet tous les soirs en hommage à "The Arch".

Dès dimanche, l'hôtel de ville du Cap a été illuminé en violet en hommage à Desmond Tutu © AFP / GIANLUIGI GUERCIA

La montagne de la table, au Cap, illuminée en violet en hommage à Desmond Tutu © AFP / RODGER BOSCH

Les cloches de la cathédrale sonnent tous les jours à la mi-journée, pendant dix minutes.

Les cloches ont sonné dix minutes le 27 décembre au Cap pour rendre hommage à Desmond Tutu © AFP / RODGER BOSCH

Une chapelle ardente durant deux jours

Un des moments forts de cette semaine d'hommage a été l'arrivée du cercueil de l'archevêque anglican, hier matin à la cathédrale Saint-Georges du Cap, d'où il a longtemps pourfendu le régime raciste de l'apartheid. Une chapelle ardente a été aménagée pour deux jours. Le cercueil en pin clair et simplement décoré d'un bouquet d'œillets blancs, il avait demandé "le moins cher possible", a été porté dans le chœur par six prêtres en chasuble.

Le cercueil de Desmond Tutu est arrivé jeudi à la cathédrale Saint-Georges du Cap pour que le grand public puisse lui rendre hommage © AFP / RODGER BOSCH

Juste avant, l'actuel archevêque du Cap, Thabo Makgoba, a dit une prière pendant que d'autres répandaient de l'encens autour du cercueil. Puis, la veuve de l'infatigable défenseur des droits de l'Homme, surnommé avec affection "Mama Leah" dans le pays, a marché doucement derrière lui dans l'église.

L'arrivée du cercueil de Desmond Tutu jeudi à la cathédrale Saint-Georges du Cap © AFP / GIANLUIGI GUERCIA

Thabo Makgoba, archevêque anglican, à droite et Michael Weeder, le doyen de la cathédrale Saint-Georges, se tiennent à côté du cercueil de Desmond Tutu à la cathédrale Saint-Georges du Cap © AFP / GIANLUIGI GUERCIA

"On est venus rendre hommage", confiait hier à l'AFP Joan Coulson qui, avec sa sœur, s'est présentée tôt le matin pour être la première à entrer dans le chœur. "Je l'ai rencontré quand j'avais quinze ans, j'en ai 70 maintenant", a-t-elle raconté, affirmant que pour elle c'est une rock star "comme Elvis". Evoquant son franc-parler et son humour, elle parie qu'il est déjà en train de remuer le Paradis. "Saint-Pierre va lui dire 'du calme, pas de disputes'". Comme Joan, de nombreuses personnes ont fait la queue dès hier pour venir se recueillir devant le cercueil de Desmond Tutu.

Initialement prévue sur la seule journée de jeudi, cette chapelle ardente a été prolongée à vendredi, "de peur qu'il y ait de la bousculade", a indiqué le révérend Gilmore Fry, devant la cathédrale.

Le portrait de Desmond Tutu à l'intérieur de la cathédrale Saint-Georges du Cap. Les Sud-Africains peuvent venir s'y recueillir © AFP / PHILL MAGAKOE

Des cérémonies partout dans le pays avant les obsèques prévues demain

De nombreuses cérémonies, principalement religieuses, ont également émaillé la semaine, comme sur ces photos à Pretoria et Johannesburg.

Une femme prie pendant que des membres de la chorale chantent lors d'une célébration en l'honneur de feu l'icône sud-africaine anti-apartheid, l'archevêque Desmond Tutu à la cathédrale St Albans de Pretoria le 30 décembre 2021. © AFP / EMMANUEL CROSET

Les diacres et les révérends anglicans marchent en procession à travers un marché à l'extérieur de la cathédrale St Mary à Johannesburg, le 30 décembre 2021 avant le début d'une cérémonie commémorative en l'honneur de l'archevêque Desmond Tutu. © AFP / MARCO LONGARI

Les cérémonies vont se poursuivre à travers le pays jusqu'aux obsèques, prévues demain, le 1er janvier, avec au programme, ni cérémonie ostentatoire ni dépenses somptueuses, le prélat avait laissé des consignes strictes. Outre le bouquet offert par la famille, pas d'autres fleurs. L'assistance devrait être limitée à une centaine de personnes, Covid oblige.

La cérémonie religieuse sera aussi une cérémonie officielle. Mais les militaires devraient limiter, selon les vœux de l'archevêque, leur intervention à la remise d'un drapeau sud-africain à sa veuve Leah, avec qui il s'était marié en 1955 et avait eu quatre enfants.