La Cour suprême envisage de réviser le droit à l’avortement. Suite à la fuite d'un document dans la presse, des milliers des manifestants sont allés crier leur colère dans plusieurs villes américaines.

Une personne lève une pancarte indiquant "l'avortement est un droit civil" à San Francisco le 3 mai 2022. © AFP / Nick Otto

"Stop à la guerre contre les femmes." Plusieurs milliers de manifestants ont afflué mardi dans de nombreuses villes américaines pour crier leur "colère" contre les intentions de la Cour suprême des États-Unis de casser le droit constitutionnel à avorter. Des rassemblements ont eu lieu à New-York, devant la Cour suprême à Washington, mais aussi à Salt Lake City, à Boston, à Miami ou encore à Seattle.

C'est la très offensive procureure générale de l'Etat de New York, l'élue démocrate Letitia James, qui a sonné la mobilisation générale devant des milliers de femmes et d'hommes, plutôt jeunes, rassemblés en force sur une place du sud de Manhattan, qui abrite le palais de justice du tribunal fédéral. L'avant-projet de décision de la Cour suprême est "une alerte et ce n'est pas le moment de garder le silence (...) Nous devons nous mettre en colère" , a harangué la magistrate en qualifiant la défense du droit à l'avortement "d'un des plus grands combats à mener" .

Des manifestants de tous les âges

Le site Politico a provoqué une déflagration politique lundi soir en révélant, sur la base d'une fuite inédite d'un document interne, qu'une majorité des juges de la Cour suprême étaient prêts à enterrer l'arrêt "Roe v. Wade" de 1973, qui protège le droit des Américaines à interrompre leur grossesse. Reflétant ces fractures, les défenseurs du droit à l'avortement ont donné de la voix mardi, tandis que les opposants savouraient une victoire annoncée.

"Horrifiée" par la situation, Lynn Hart, 70 ans, qui a avorté illégalement dans son adolescence, s'est rendue devant la Cour suprême à Washington. Fustigeant "une Cour très conservatrice", elle a espéré que ses petites-filles puissent conserver le droit d'avorter légalement et en toute sécurité. Comme elle, des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Washington, New York, Boston, Los Angeles ou Seattle, pour crier leur "colère" face à la crainte d'un "retour en arrière" .

"J'espère que toutes les manifestations ne dissuaderont pas les juges", déclarait pour sa part Madelyn Ocasio, une militante anti-avortement rencontrée par l'AFP en Floride, qui a confiée être "euphorique" après des années d'une lutte acharnée.

Des manifestants en faveur de l'IVG se rassemblent devant le palais de justice américain de Los Angeles le 3 mai 2022. © AFP / Frederic J. Brown

Letitia James, procureure générale de New York, s'exprime devant des milliers de manifestants à New-York. © AFP / Tayfun Coskun

Des milliers de manifestants pour le droit à l'avortement se sont rassemblés à Foley Square à New York le 3 mai 2022. © AFP / Karla Ann Cote

Des manifestantes en faveur de l'IVG rassemblées devant la Cour suprême à Washington. © AFP / Allison Bailey

Une manifestante devant la Cour suprême à Washington le 3 mai 2022. © AFP / Allison Bailey

Des manifestants devant la Cour suprême des États-Unis le 03 mai 2022 à Washington. © AFP / Paul Morigi

Des manifestants se rassemblent en faveur du droit à l'avortement le 3 mai 2022 à Seattle. © AFP / David Ryder