Un incendie aux portes d'Athènes, un autre sur l'île d'Eubée, un incendie qui menace l'ancien site d'Olympie dans le Péloponnèse... Alors que les températures dépassent les 40 degrés, les feux se multiplient et de nombreux habitants ont dû être évacués. Tour d'horizon de la situation en images.

L'Acropole d'Athènes entouré beigne dans un nuage de fumée © AFP / Louisa Gouliamaki

Un nuage de fumée s'est abattu sur la Grèce. Les pompiers luttent depuis plusieurs jours contre près de 150 départs de feu. La canicule qui frappe le pays depuis le 29 juillet, décrite comme la pire de 1987 par le Premier ministre Kyriakos Misotakis avec des températures pouvant aller jusqu'à 45°C, continue de faire des ravages. D'autres pays méditerranéens sont touchés tel que la Turquie voisine, l'Italie ou l'Espagne.

Ces dernières heures, deux incendies particulièrement importants ont inquiété les autorités sur l'île d'Eubée, au nord d'Athènes, et dans l'ouest du Péloponnèse, autour d'Olympie, berceau des Jeux Olympiques.

En premier plan l'académie olympique de l'ancienne Olympie, menacée par les flammes © Maxppp / Eurokinissi / Zuma press

L'inquiétude qui entourait le site archéologique s'est finalement dissipé après une nuit à combattre les flammes. La ministre grecque de la Culture, Lina Mendoni, a déclaré que le site est désormais hors de danger. Autour de l'ancienne citée, deux villages ont tout de même dû être évacués mercredi.

Des flammes ont ravagé une forêt près du village de Platanos, ce mercredi, non loin d'Olympie. © Radio France / STR / Eurokinissi

Sur la vaste île d'Eubée, de quelques 150 kilomètres de long, une dizaine de villages a dû être évacuée mardi. Les habitants se sont réfugiés sur une plage et ont été secourus en bateau. Plus de 170 pompiers luttent contre les flammes, équipés de 52 camions et 6 avions.

Des renforts chypriotes et français sont déjà arrivés sur place. 40 sapeurs-sauveteurs français sont venus renforcer les équipes grecques sur l'île d'Eubée. La Suède doit de son côté envoyer deux avions dans la journée. La végétation de l'île est composée essentiellement de maquis, mais également de pins et d'oliviers qui n'offrent aucune résistance aux flammes.

L'électricité a été coupée dans la région des incendies alors que les pins et les oliviers continuent de brûler. © AFP / Nicolas Economou / NurPhoto

Des feux ont également menacé mardi et mercredi la banlieue nord d'Athènes, la capitale, mais ont été maîtrisés par les pompiers. 500 pompiers ont lutté contre les flammes de l'incendie qui ravageait la végétation au pied du Mont Parnitha, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Les autorités grecques ont conseillé aux habitants de maintenir leurs fenêtres fermées et de limiter les déplacements à l'extérieur en raison de la pollution de l'air engendrée par l'incendie.

Le feu qui menaçait le nord d'Athènes a finalement été maîtrisé mais les fumées enveloppaient encore la capitale ce mercredi. © AFP / Louisa Gouliamaki

Cet incendie a brûlé approximativement 1 250 hectares, notamment de forêt. Une centaine de maisons a été endommagée, ainsi que des dizaines de voitures et d'entreprises.

Une voiture brûlée à Varybobi, dans la banlieue nord d'Athènes © Maxppp / LEFTERIS PARTSALIS / Xinhua News Agency

Les incendies ont évidemment fait la une de toute la presse grecque. Le dessinateur Yannis Dermetzoglou a également repris le drapeau grec pour représenter la fumée qui s'étend sur tout le pays.