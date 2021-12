Une trentaine de tornades a traversé plusieurs états des États-Unis, faisant au moins 50 morts, de très graves dégâts matériels, et laissant des centaines de milliers d'habitants sans électricité.

Le palais de justice de Mayfield, Kentucky, après le passage des tornades © AFP / Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images

Les tempêtes de ces dernières heures aux États-Unis ont causé de graves dégâts et fait de nombreuses victimes : au moins 50 morts dans le Kentucky où une ville a été en partie rasée, une centaine de personnes présumées encore piégées samedi dans un entrepôt ravagé dans l'Illinois.

C'est dans le Kentucky, dans le centre-est du pays, que le bilan le plus lourd est à déplorer après le passage des tornades, un phénomène météorologique qui touche fréquemment les Etats-Unis. "Je crains qu'il y ait plus de 50 morts dans le Kentucky (...), on est probablement plus proche de 70 à 100 morts, c'est affreux", a déclaré samedi le gouverneur de cet Etat Andy Beshear lors d'une conférence de presse.

Mayfield particulièrement, une ville de 10.000 habitants, semble avoir été à l'épicentre de la catastrophe.

L'effondrement du toit d'une usine de fabrication de bougies à Mayfield a notamment "fait d'innombrables victimes" dans la ville de Mayfield, a expliqué le gouverneur Beshear.

Le gouverneur de l'état du Kentucky a déclaré l'état d'urgence et envoyé des équipes de sauveteurs dont le travail est rendu difficile par les coupures d'électricité.

Mayfield, Kentucky © AFP / BRETT CARLSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES

Des photos et des vidéos de Mayfield, partagées sur les réseaux sociaux, montrent des bâtiments éventrés, du métal tordu, des arbres et des briques éparpillés dans les rues. Plusieurs comtés du Kentucky ont été également dévastés par la plus forte tornade qui a parcouru plus de 300 kilomètres dans l'État, a ajouté le gouverneur.

Emmanuel Baptist Church © AFP / .Getty

Les chaînes américaines ont filmé le passage des tornades : cylindres noirs balayant le sol, illuminés par des éclairs intermittents.

Mayfield, Kentuchi © AFP / BRETT CARLSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES

Dans la région de Mayfield © AFP / Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images

Des employés d'Amazon piégés dans un entrepôt

Plus au nord-ouest, dans l'Illinois, une centaine de personnes environ, selon les médias, étaient prises au piège d'un entrepôt d'Amazon ravagé par la tempête. Il s'agit d'employés du géant de la distribution qui travaillaient de nuit pour traiter les commandes avant les fêtes de fin d'année.

L'agence de gestion des urgences de Collinsville a évoqué "de nombreuses personnes piégées dans l'entrepôt d'Amazon" après cet "évènement à nombreuses victimes". Les secours ont travaillé jusqu'aux premières heures de samedi pour tenter de dégager ces personnes de l'installation, dont le tiers n'est plus que décombres.

Centre Amazon à Edwardsville dans l' Illinois © AFP / .

Les images de l'entrepôt Amazon d'Edwardsville, partagées par les chaînes d'information américaines et les réseaux sociaux, montrent une grande partie du toit de l'installation arrachée, un des murs effondré dans le bâtiment et des gravats éparpillés sur le site.

La police et l'Agence de gestion des urgences de l'Illinois coordonnaient "étroitement leurs actions avec les responsables locaux".

Aucun bilan de victimes éventuelles n'a pour l'heure été communiqué.

L'entrepôt d'Amazon dans l'Illinois © AFP / Tim Vizer

Dans une déclaration aux médias locaux, le porte-parole d'Amazon Richard Rocha a affirmé que "la sécurité et le bien-être" des employés et partenaires d'Amazon étaient la "priorité absolue" du groupe.

"Nous évaluons la situation et nous partagerons des informations supplémentaires dès qu'elles seront disponibles", a-t-il ajouté.

Dans l'Arkasans, le Missouri et le Tenessee aussi

En Arkansas, une personne a été tuée et 20 ont été piégées dans une maison de repos, selon les médias. Mais les sauveteurs sont parvenus à évacuer les personnes piégées du bâtiment dont la structure était "pratiquement détruite", a déclaré un responsable du comté de Craighead, Marvin Day, aux chaînes d'information locales. Une autre personne a péri ailleurs dans cet État.

Dans le Tennessee, au moins deux personnes ont été tuées dans des événements liés aux intempéries, selon un responsable de la gestion des urgences cité par les médias locaux.

Des tornades ont également touché le Missouri.

Au moins 254 684 clients des services publics sont privés d'électricité dans le Tennessee, le Kentucky, l'Indiana et l'Arkansas, selon cnn.com.

On peut suivre l'évolution des intempéries ici Suivez le chemin des tempêtes ici