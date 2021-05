Après des mois de restrictions, les Espagnols ont retrouvé les terrasses de cafés, promenades en ville, et autres plaisirs du printemps. Retour en images sur la journée du 9 mai.

À Barcelon, les Espagnols ont fêté la fin de l'état d'urgence sanitaire le 9 mai 2021 © Getty / .

L'état d'alerte décrété par le gouvernement espagnol pour la deuxième fois il y a six mois, a pris fin ce dimanche 9 mai. Cela a conduit à la fin du couvre-feu et du confinement de la Communauté en Catalogne. Dans plusieurs villes du pays, cris, applaudissements et musique ont marqué la fin de ce régime d'exception imposé depuis octobre et la levée dans la plupart des régions du couvre-feu. Des jeunes et moins jeunes se sont réunis dans une ambiance festive, dans une rue de Barcelone, lors de la première nuit sans état d'urgence.

Rassemblements sans distanciation

Les images de rassemblements sans distanciation sociale ont suscité la polémique. Les images de fêtes de rues improvisées ont été abondement commentées dans les médias et sur les réseaux sociaux, et vivement critiquées par l'opposition de droite.

Des jeunes se sont rassemblés dès la levée de l'état d'urgence sanitaire à Barcelone © Getty / .

À Barcelone, la police s'est retrouvée avec l'étrange mission de demander aux gens de rentrer chez eux à 22h00, pour l'entrée en vigueur du dernier couvre-feu, avant de les laisser ressortir à minuit.

Embrassade à Barcelone le 9 mai 2021 © Getty / .

Intervention des forces de polices espagnoles dans les rues de Barcelone © Getty / .

Vent de liberté

Un vent de liberté s'est levé et les habitants ont pu enfin sortir de leur région ou se rassembler dans la rue le soir.

Près de la Valence, le 9 mai 2021 © AFP / JOSE JORDAN

Les habitants de Barcelone à la plage © AFP / JOSE LAGO

L'Espagne a levé l'état d'urgence en place depuis octobre pour lutter contre la pandémie, permettant aux Espagnols de voyager entre les régions pour la première fois depuis des mois.

Le 9 mai 2021, levée des restrictions sanitaires à Valence en Espagne © AFP / JOSE JORDAN

À Madrid, la police municipale a réalisé "plus de 450 opérations" dans la nuit de samedi à dimanche pour non-respect des mesures sanitaires, a déploré le maire de la capitale José Luis Almeida.

Retour en terrasse

Outre la fête, l'heure était aussi aux retrouvailles pour de nombreux Espagnols, qui n'avaient pas pu voir leurs proches depuis des mois.

Terrasses des cafés à Valence © AFP / JOSE JORDAN

Ils ont également goûté à nouveau le plaisir d'être en terrasse.

Espagnols en terrasse à San Pedro del Pinatar le 9 mai 2021 © Getty / .

L'Espagne a été l'un des pays européens les plus durement touchés par la pandémie, avec 78 792 morts et 3,6 millions de cas. Mais les contaminations reculent sous l'effet notamment de la campagne de vaccination, ce qui a convaincu 13 des 17 régions de lever le couvre-feu nocturne. Seules les îles Baléares, les Canaries, la Navarre et la région de Valence ont décidé de maintenir les restrictions en vigueur.