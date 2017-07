Depuis quelques années d’anciens soldats proposent aux touristes des sessions de démonstration et de formations aux techniques anti-terroristes

En Israël, le tourisme militaire et les stages anti-terroristes ont beaucoup de succès © Radio France / Etienne Monin

Les touristes de passage dans le pays sont nombreux à suivre des formations dispensées par des soldats d’élite comme ceux de l’école de formation Calibre 3 installée dans une colonie. Un centre qui propose une session de deux heures consacrée au contre-terrorisme pour les touristes.

Pour un peu plus de 110 dollars, on a droit à tirer à l’arme automatique. L’attaque terroriste d’un Palestinien sur un marché reconstitué est le gros morceau de ce stage animé par Ethan Cohen, un ancien des forces spéciales. Selon lui, "le subconscient des stagiaires leur dit qu'ils sont dans le pays le plus sûr du monde, mais une autre partie d'eux mêmes a eu très peur".

Autour de l'instructeur, il y a une vingtaine de touristes : des juifs originaires du Mexique et du Venezuela, venus pour certains avec leur enfants pour l’adrénaline. "Pour les enfants c’est comme si c’était du paint bal,l on n’est pas là dans l'idée d'utiliser une arme demain" explique ce père de famille. Pour d'autres, il s'agit de se reconnecter avec l’armée et la réalité d’Israël : "On se sent plus proches des dangers qui menacent le pays et on comprend comme l’armée agit dans ce genre de situations. Je n’imaginais pas ce que c’était vraiment avant de venir ici" explique cet autre participant.

Ethan Cohen, un ancien des forces spéciales, apprends aux touristes à tirer à l'arme lourde © Radio France / Etienne Monin

Ce stage est plus une démonstration qu’un apprentissage. Il a été monté pour les touristes il y a huit ans. Il a reçu l’aval des autorités Israéliennes qui ont souhaité en faire une vitrine technique et morale de l’armée israélienne.

Peu de stagiaires viennent d’Europe et de France et ceci même plusieurs pays européens ont connu des attaques terroristes, remarque Yoav fleishman de Calibre 3. Mais l'instructeur note chez les touristes européens un changement de perception : "les stagiaires se sentent plus impliqués parce que c’est quelques chose qu'ils ont connu et qui les a touchés. Ce n’était pas le cas il y a quelques années", dit-il.

Calibre 3 n’échappe pas aux critiques. Le centre est situé en territoire occupé, il témoigne de la face sombre d’Israël, estime Harri, un israélien venu se faire une opinion : "C’est du tourisme de guerre, ça militarise les civils. C’est perturbant de constater que c’est une partie d’Israël".

Les stages pour touristes représentent 40% de l’activité de ce centre de formation initialement monté pour professionnels. D’après le responsable il draine plus de 20 000 personnes par an.