Chaque jour, nous vous présentons une figure de la lutte contre le Covid-19 dans le monde. Aujourd'hui Anthony Fauci, le scientifique qui calme les discours parfois outranciers et peu rigoureux de Donald Trump

Immunologiste de renommée internationale, Anthony Fauci a 79 ans. Il dirige l’Institut américain des maladies infectieuses depuis 1984. © Getty / Bill O'Leary/The Washington Post

Son visage émacié, ses yeux clairs et son sourire en coin sont devenus familiers des telespectateurs américains. Anthony Fauci est présenté comme le scientifique qui murmure à l’oreille de Donald Trump. Il dirige la task force Covid 19 de l'administration Trump.

Anthony Fauci lors d'un point presse Covid-19 aux cotés de Donald Trump © Getty / Bill O'Leary/The Washington Post via Getty Images

Fiche d'identité

Immunologiste de renommée internationale, Anthony Fauci a 79 ans. Il dirige l’Institut américain des maladies infectieuses depuis 1984. Il a connu six présidents et de nombreuses épidémies comme le Sida, Ébola, le Mers, le Sras.

Il dit la vérité quitte à faire peur

À l'heure du Covid 19, il est apparu régulièrement aux points presse de Donald Trump, à ses cotés. Il participe à de nombreuses émissions télé pour faire passer ses messages de vérité et d'appel à la raison. Aux yeux des téléspectateurs, et notamment des démocrates, il est "le seul personnage sérieux de l'administration Trump".

Il n'hésite pas à contredire Donald Trump lui-même, à tel point que lorsqu'il n’apparaît plus aux cotés du président lors des points presse Covid, tout le monde se demande s'il n'a pas été limogé.

En réalité, non. Il est toujours là. Et même si un appel à le limoger vient d’apparaître sur les réseaux sociaux (Time to #FireFauci), Trump lui fait apparemment toujours confiance, car même lorsqu'il le contredit sur les effets de la chloroquine, il le fait de manière scientifique et ne prend jamais le président de front. C'est là toute son intelligence et sa finesse.

Il a dit

Ce week-end cela dit, le ton est monté d'un cran. Anthony Fauci a affirmé sur CNN que les mesures distanciation sociale et de confinement avaient trop tardé.

De quoi irriter le président américain qui s'est empressé de twitter en criant aux fake news et en affirmant avoir pris des décisions "bien avant que des gens s'expriment sur le sujet" :

Déjà, lorsqu'à plusieurs reprises en mars, Donald Trump a affirmé que les États-Unis s'en sortaient bien et que "la situation [était] sous contrôle", Anthony Fauci faisait une sortie fracassante sur CBS dans l'émission Face the Nation.

Je ne dirais pas que nous avons la situation sous contrôle, ce serait un mensonge. La réalité c'est que nous nous battons pour avoir le contrôle.

Il a son fan club sur Twitter

Depuis qu'il est apparu comme le visage scientifique fiable de cette crise aux Etats-Unis, un compte Twitter est né : Anthony Fauci Fan Club, qui réunit déjà plus de 17 000 abonnés.

Menacé de mort pour dire la vérité

Mais Anthony Fauci est loin de faire l’unanimité. Son ton calme mais ferme face à un Donald Trump en perpétuelle ébullition fait de lui une cible idéale pour les républicains scientifico-sceptiques et pour l'extrême-droite.

"Pas étonnant qu'Anthony Fauci ait besoin de protection. Il est le seul de cette administration à dire la vérité" tweete le comédien Chris Meloni (New York police judiciaire) :

Anthony Fauci doit en effet désormais être protégé car il a reçu plusieurs menaces de mort et a fait des rencontres "dérangeantes" selon ses propres termes.

Lorsqu'un journaliste de NBC lui demande s'il se sent en sécurité, il répond :