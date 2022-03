La vingtaine de danseurs du Grand Ballet de Kiev est en France depuis début janvier pour une tournée du "Lac des Cygnes". Depuis une semaine, ils vivent à distance et avec effroi l'invasion de leur pays par les Russes.

Les danseurs du Grand Ballet de Kiev continuent de se produire en France mais leur esprit est en Ukraine. © Radio France / Manon Vautier-Chollet

Les pas de danse s'enchaînent, avec grâce et élégance, sur la scène du centre culturel de Rouillac, en Charente, mardi soir. Mais l'esprit des danseurs du Grand Ballet de Kiev est ailleurs. À 2.000 kilomètres de là, l'Ukraine est sous le feu des bombardements russes depuis le 24 février et le début de l'invasion décidée par Vladimir Poutine.

Les danseurs du Grand Ballet sont en France puis le 3 janvier pour une tournée du "Lac des Cygnes" et ont suivi à distance, avec effroi, l'invasion de l'Ukraine, craignant pour leurs proches restés dans le pays et parfois bloqués dans des villes bombardées. Ils mangent peu, dorment peu mais ils ont quand même décidé de maintenir la tournée. Seul un couple de danseurs est retourné en urgence dans le pays pour retrouver son bébé de six mois. Les autres hésitent, certains veulent rentrer, d'autres rester en sécurité.

Leurs proches sous les bombardements

Dans les coulisses, les portables des danseurs ne sont jamais très loin. Anatoli prend en permanence des nouvelles de sa femme. Elle est restée plusieurs jours bloquée avec leurs deux enfants sous les bombardements de Kharkiv, la deuxième ville du pays. "J'étais dans un état vraiment terrible, ça me tourmentait beaucoup mais j'essayais quand même de danser comme il faut", raconte le jeune danseur. "Maintenant, je suis mieux parce qu'elle a réussi à quitter la ville de Kharkiv et aujourd'hui elle est en Pologne", explique-t-il. Anatoli va rejoindre sa petite famille dans quelques jours puis veut aller en France ou en Espagne pour fuir la guerre. Natalia, elle, veut rentrer à Kiev. "J'ai mon mari, j'ai mon fils, j'ai ma sœur et mes enfants là-bas", explique-t-elle.

Les danseurs ne restent jamais loin de leurs téléphones, sur lesquels ils reçoivent des nouvelles de leurs proches. © Radio France / Nicolas Mathias

Le téléphone du régisseur Youri Kovalev n’arrête pas de sonner. Des acteurs du monde du spectacle lui proposent de l'aide, jusqu'à l'opéra Garnier à Paris. Mais lui ne demande qu'une seule chose, "la paix". "Je ne pense pas que Poutine soit capable d'avoir sur le dos 40 millions d'Ukrainiens", affirme-t-il d'ailleurs.

Continuer à danser

En attendant, tous doivent continuer à faire leur travail. "Les artistes ont décidé de continuer et de danser jusqu'à la fin de la tournée. Tout le monde est angoissé, inquiet mais ils dansent comme avant", souligne Youri Kovalev. Après la France, ils doivent enchainer sur dix dates en Pologne. "On essaye de faire parvenir l'atmosphère du spectacle aux spectateurs, mais en même temps, c'est l'inquiétude", raconte Natalia. Le régisseur a un espoir, que "quand ils dansent, ils oublient un peu la réalité".

Les spectateurs sont là pour les aider. Certains charentais, comme Élisabeth et sa fille Maëlle, sont venus exprès pour les soutenir. "Le ballet, je l'ai déjà vu mais j'ai eu envie de venir parce que le contexte fait qu'on a envie de participer un peu plus. On est sensibilisés à ça. Ils ont beaucoup de courage de continuer leur métier", explique cette maman, qui a pris son billet en dernière minute.

Sasha a même pris son drapeau avec lui. En France depuis 23 ans, il est né en Ukraine et voudrait aller combattre pour défendre son pays d'origine. "Attaquer mon pays comme ça, ce n'est pas possible", dénonce-t-il. "Je suis choqué. J'espère que l'Ukraine va rester debout."