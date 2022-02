Les autorités ukrainiennes ont créé un site sur lequel elles publient des photos et vidéos de soldats russes morts ou arrêtés pour informer leur famille et contrer le silence russe.

Le ministère ukrainien de la Défense a publié cette photo et évoque deux soldats russes arrêtés par les Ukrainiens. © AFP / EyePress News

C'est une guerre dans la guerre. En Ukraine, la bataille se déroule aussi sur le terrain de la communication autour du nombre de morts. Kiev affirme dimanche que son armée a tué plus de 4.300 soldats russes et en a fait prisonnier près de 200. Moscou, de son côté, garde le silence sur ses pertes. Un seul décès a été reconnu côté russe, quand le dirigeant de la république du Daguestan, dans le Caucase, a annoncé la mort d'un soldat en Ukraine.

Mais les images de la guerre lèvent le voile sur la situation. Celle du corps d’un soldat russe étendu sur le sol, en partie recouvert par la neige, a eu le temps de faire le tour du monde. Les forces russes ont aussi été vues en train de déployer des morgues mobiles au début de l'invasion, pour dissimuler les corps de ses soldats.

Un site pour informer les familles russes

C’est donc sur le terrain de la transparence que Kiev lance un autre front. Les autorités ukrainiennes ont créé un site Internet pour informer les familles russes du sort de leur fils. "Je sais que de nombreux Russes s'inquiètent de savoir comment et où sont leurs enfants, leurs fils, leurs maris et ce qui leur arrive", explique dans une vidéo sur le site Viktor Androussiv, conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur.

Le site, baptisé "200rf.com" en référence au code utilisé pour les soldats tués au combat, comporte des photos de passeports ou de documents militaires appartenant à des soldats russes présumés tués depuis l'invasion. On y voit aussi des vidéos de soldats arrêtés. Leur nom et ville d'origine est parfois affiché.

Des passeports de soldats russes sont pris en photo et affichés sur le site 200rf.com. / Capture d'écran

Kiev ne communique pas non plus de bilan sur les pertes humaines de son côté, mais certains militaires ou volontaires sont glorifiés après avoir donné leur vie pour empêcher les russes de progresser. Un visage retient encore plus l’attention, celui d’une femme : Irina Tsvila, cinq enfants, ancienne combattante dans le Donbass, tuée dans le nord de Kiev. Elle avait écrit un livre sur son expérience sur le front dans lequel elle parlait de guerre, de son pays et de sa passion, les fleurs, les roses en particulier.