Comment retrouver ses proches dans des villes ravagées par la guerre, où les communications téléphoniques sont aléatoires ? Roman et Valeria, deux habitants de Russie, ont lancé des chaînes Telegram pour aider les Ukrainiens à retrouver des survivants à Marioupol.

Un immeuble détruit de la ville de Marioupol, le 20 mars © AFP / STRINGER / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

À Marioupol, après 23 jours de guerre, 80% des infrastructures de la ville sont endommagées ou détruites, selon les Ukrainiens. Des jours qu'il n'y a plus d'eau, ni d'électricité, ni de gaz. Des cadavres jonchent les rues de cette ville de 400.000 habitants avant la guerre. Impossible de joindre les habitants sur place depuis le 2 mars environ, les lignes téléphoniques sont très aléatoires. Alors, sur les réseaux sociaux, les appels à l’aide se multiplient pour retrouver des proches. Deux habitants de Russie ont décidé d’aider les Ukrainiens.

Roman vit en Russie, à Moscou. Dès le début de la guerre, ce jeune homme de 26 ans, d’origine polonaise mais qui a fait toute ses études en Russie, s’est immédiatement demandé ce qu’il pouvait faire pour aider. "Je ne peux pas regarder ce qui se passe en Ukraine sans rien faire", dit-il. "Sur les réseaux sociaux, je vois par exemple des photos de grand-mères assises devant leurs maisons complètement détruites. Quand on leur demande : ‘vous avez quelque part où aller ? Elles répondent : non, toute ma vie était ici’. On ne peut pas être indifférent à ça".

En Russie, "les gens sont contre cette guerre"

Avec sa petite amie, Valeria, Roman a créé deux chaînes Telegram, suivies au total par plus de 8 000 personnes. Des proches d’habitants de Marioupol y postent des photos de membres de leurs familles disparues, avec des numéros de téléphone, des messages : "Aidez-nous à les retrouver !".

Ce groupe Telegram "Recherche disparus en Ukraine" montre des photos d'Ukrainiens dont les proches n'ont plus de nouvelles / capture d'écran

Certains habitants de cette ville assiégée sont introuvables depuis le 2 mars. Parfois, la solidarité fonctionne, comme il y a quelques jours, pour deux jeunes filles, Alina et Marina, coincées dans un sous-sol à cause des bombes :

Elles n’avaient plus rien à manger. Alina commençait à avoir de la fièvre. Quelqu’un nous a demandé de les aider à sortir de là. On a réussi, elles ont reçu de l’aide humanitaire, et depuis, elles ont été évacuées"

Roman dit ne pas avoir peur des autorités russes. Au pire dit-il, "je suis prêt à payer une amende". À Moscou, il a participé aux rassemblements contre la guerre. "Par chance, je n’ai pas été arrêté", explique-t-il. "Mais je n’ai pas peur. Je veux montrer que les gens qui vivent en Russie sont contre cette guerre". Dimanche soir, Roman et sa petite amie Valeria ont réussi à retrouver les membres de la famille d’un petit garçon hospitalisé, Dmitri, 7 ans. Ses parents sont morts dans les bombardements. Le petit garçon ne le sait pas encore, mais il aura au moins un endroit où aller quand il pourra quitter Marioupol.