Selon le secrétaire d'Etat à la Sécurité intérieure, le mur à la frontière mexicaine voulu par Trump sera terminé d'ici deux ans. Par endroits, les deux pays sont déjà séparés.

Police des frontières le long de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique à San Ysidro, Californie © AFP / SANDY HUFFAKER

Quelle longueur va faire le mur ? Quand la construction va-t-elle commencer ? Combien coûtera-t-il ? La faisabilité d'un tel mur et la nécessité d'en avoir un restent les deux principales questions.

Nous allons construire ce mur, nous n'avons pas le choix ! Donald Trump

Des barbelés, des barrières, du bois et du ciment

La frontière entre les États-Unis et le Mexique mesure 3 110 kilomètres, et va du Pacifique au Golfe du Mexique. Elle longe la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas. Un tiers de la frontière est déjà couvert par des barrières, des barbelés ou des parois de métal ou de ciment. Parfois, le "mur" actuel mesure 18 mètres de haut. George W.Bush a signé en 2006 un décret qui a autorisé la construction de nouvelles barrières à la frontière. Malgré tout, en 2016, selon les chiffres de la police des frontières américaine, 409 000 personnes ont été interpellées en tentant de traverser la frontière. Au Texas, où la frontière couvre près de 2 000 kilomètres, seulement 100 kilomètres sont fermés avec une barrière..

La frontière entre les Etats-Unis et le Mexique à Jacumba, Californie © Reuters / Mike Blake

La frontière entre les Etats-Unis et le Mexique à San Ysidro, Californie © AFP / Sandy Huffaker

La frontière entre le Mexique et les etats-Unis à McAllen, Texas © AFP / JOHN MOORE

Frontière entre le Mexique et les Etats-Unis : des barrières neuves à Sunland Park, Californie, en janvier 2017 © Reuters / Jose Luis Gonzalez

La frontière entre les Etats-Unis et le Mexique en Arizona © Maxppp / Robert King

Des croix le long de la frontière coté mexicain à Nogales en l'honneur des morts dans le désert en tentant de traverser. © Reuters / Reuters staff

Trump lance le projet... et son secrétaire d'Etat le contredit

Le coût de la construction d'un réel mur est estimé à six millions de dollars par mile (1 mile = 1,6 kilomètres) . En se rendant à la Sécurité nationale le 25 janvier 2017, Donald Trump a lancé son projet, en signant des décrets permettant

Grand jour demain avec la Sécurité Nationale. Parmi bien d'autres choses, nous allons construire le mur !

Mais le Secrétaire d'Etat à la sécurité nationale John Kelly a affirmé sur Fox News que par endroits, le mur sera en fait doté de caméras et ne sera pas un mur "physique". Il a ajouté que la construction va démarrer dans les mois à venir et visera en premier les zones qui en ont le plus besoin, selon les constatations de la police des frontières. Il sera fini d'ici deux ans selon lui.