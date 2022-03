En Chine, en pleine reprise de l'épidémie, les autorités appliquent les mesures sanitaires à la lettre, ce qui aboutit parfois à des situations ubuesques voire dramatiques. Laissée souffrante à l'hôpital en attente d'un test PCR, une petite fille de quatre ans est morte dans le nord-est du pays.

Des services d'urgence en Chine © Radio France / Sébastien Berriot

Depuis la reprise de l'épidémie de Covid en Chine début mars, les autorités ont renforcé les restrictions dans tout le pays, et l'application stricte des mesures aboutit parfois à des drames. Une fillette de quatre ans est morte vendredi 11 mars dans un hôpital de la grande ville de Changchun, dans le nord-est du pays, l'une des régions les plus touchées par les nouvelles contaminations.

Le drame est raconté sur le réseau social Weibo, avec le témoignage de la mère de la victime. Arrivée au sein de cet hôpital, la fillette souffre d'une laryngite aïgue. Mais, la priorité étant le Covid, avant de poursuivre la prise en charge dans le service ORL, les médecins attendent de recevoir le résultat du test PCR pour vérifier que ce dernier est bien négatif. Entretemps, l'état de santé s'aggrave, et la fillette qui a de la fièvre finit par décéder.

"Aucune humanité"

Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux chinois sont truffés de récits d'internautes mécontents, des récits heureusement souvent beaucoup moins dramatiques. Exemple avec ce livreur qui venait emmener un colis dans une résidence et qui s'est subitement retrouvé confiné, prisonnier dans l'immeuble.

Autre mésaventure pour une jeune femme qui témoigne sa colère sur Weibo : elle a passé, ce mercredi, une nuit entière sur un pont en pleine campagne, par -3°C, à la frontière entre la municipalité de Pékin et la province du Hebei. Son code QR sanitaire n'était plus conforme, et la police n'a rien voulu savoir : impossible d'aller plus loin, ni même de faire demi-tour. "Aucune humanité", a dénoncé la jeune femme, qui était pourtant à deux kilomètres de son domicile : elle était partie travailler le matin même à Pékin, à une quarantaine de kilomètres de chez elle, mais au cours de la journée sa ville a été confinée, aboutissant donc à cette situation totalement ubuesque.