Cette allemande déportée en 1943 avait eu la vie sauve parce qu’elle était musicienne. Esther Bejarano a joué de l’accordéon dans le camp d’Auschwitz en Pologne.

L'ancienne déportée Esther Bejarano, le 15 décembre 2019.

Elle doit en partie sa survie à la musique et à l’accordéon. Esther Bejarano avait été déportée dans un wagon à bestiaux en 1943 dans le camp de concentration d’Auschwitz, et sélectionnée pour participer à un orchestre. Elle avait alors 18 ans, ne savait pas jouer de l’accordéon, seulement du piano, et pourtant, elle s’est portée volontaire. Cette allemande est décédée à l’âge de 96 ans dans la nuit de vendredi à samedi. "Elle a dédié sa vie à la musique et à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme" écrit sur Twitter le directeur du Centre éducatif Anne Frank Meron Mendel.

"On jouait les larmes aux yeux"

"Une voix importante dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme est décédée", a twitté le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. Il tient à rappeler que "sa vitalité et son histoire incroyable" forçaient l'admiration. Les parents et l’une des sœurs d’Esther Bejarano ont été tués dans les camps d’extermination nazis. Avec une quarantaine de déportés filles, elle devait jouer de la musique, du Mozart, du Beethoven, des musiques populaires, lorsque les convois arrivaient. Dans son autobiographie, elle se souvient de l’audition passée pour participer à l’orchestre : "J’étais censée jouer une chanson très populaire en Allemagne 'Bel Ami' et j'ai réussi. C'était comme un miracle."

Sur France 2, Esther Bejarano se remémore : "C’était une tactique des nazis, ils voulaient que les gens qui arrivent avec les trains ne se rebellent pas. Qu’ils aillent tranquillement vers les chambres à gaz. Nous, on jouait les larmes aux yeux."

On n’avait pas le droit de s’arrêter. Derrière nous, il y avait des SS avec leurs armes. C’est pour moi la pire chose qui me soit arrivée à Auschwitz.

Sur le bras de cette jeune femme d’1,48 m est inscrit un numéro, attribué à chaque déporté : "J'ai eu le 41948. Les noms ont été abolis, nous n'étions que des numéros." À la radio allemande, la Deutsche Welle, Esther Bejarano racontait : "Vous saviez qu'ils allaient être gazés, et tout ce que vous pouviez faire était de rester là et de jouer".

Lutte contre l'extrême droite et le racisme

Après la Guerre, elle a choisi de s’installer pendant 15 ans en Israël avec l'une de ses sœurs, avant de revenir en Allemagne. Elle ouvre une boutique, son mari devient mécanicien, son fils vendeur d’assurances et sa fille chanteuse. Elle a traversé le pays pour raconter son passé, alerter contre la montée de l’extrême droite et lutter contre l’antisémitisme. Elle était une fervente opposante au mouvement xénophobe et anti-musulman Pegida et du parti d'extrême droite AfD. Quoi de mieux que la musique pour faire passer des messages ? Avec sa fille Edna et son fils Jorma, Esther Bejarano a fondé le groupe Coincidence au début des années 1980. Lors d’un concert à Dortmund en 2018, elle reprend la chanson Bella Ciao avec le groupe Microphone Mafia.