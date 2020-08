Une vidéo virale, filmée par un téléphone portable, montre les sept coups de feu tirés à bout portant dans le dos d'un homme par les policiers de Kenosha (Wisconsin).

La vidéo montre ensuite l'homme de dos, en train d'essayer de s'installer dans sa voiture. C'est à ce moment là que sept coups de feu retentissent. © Capture d'écran Twitter

Les images ont déjà fait le tour du monde. La vidéo, filmée à l'aide d'un téléphone portable, n'a pas cessée d'être partagée ces dernières heures et atteste des sept coups de feu qu'ont tiré des policiers de la ville de Kenosha (Wisconsin) dans le dos d'un homme noir, à bout portant, dimanche. Ce père de famille afro-américain, Jacob Blake, se trouve toujours dans un état grave et a été hospitalisé à Milwaukee. "Les policiers impliqués ont été mis en congé administratif", a indiqué le département de la Justice de l'État, alors que cet événement provoquait des manifestations et des émeutes.

La vidéo montre une scène qui se déroule dans un quartier résidentiel. Un homme noir, suivi par deux policiers ayant leur arme à la main, contourne une voiture. On voit l'un des policiers lui attraper la chemise lorsqu'il ouvre la portière et tente de s'installer dans le véhicule, à la place du conducteur. C'est à ce moment là que les sept coups de feu retentissent.

Les faits se sont produits au moment où la police répondait à un appel pour un incident domestique, a-t-elle indiqué à la presse.

Sous les yeux de ses enfants

Ben Crump, un avocat des droits civiques qui représente également la famille de George Floyd, a affirmé que les trois fils de Jacob Blake se trouvaient dans la voiture et que la victime tentait de s'interposer dans une dispute entre deux femmes. "Ils ont vu un policier tirer sur leur père. Ils seront traumatisés à vie", a-t-il affirmé sur Twitter.

En réaction à ces images, dimanche soir, un groupe de manifestants de Kenosha faisait face à la police anti-émeutes, selon des images publiées par le Milwaukee Journal Sentinel. Les autorités locales ont par la suite décrété un couvre-feu.

Une enquête ouverte

"Ce soir, Jacob Blake a reçu plusieurs balles dans le dos, en plein jour à Kenosha, Wisconsin", a confirmé sur Twitter le gouverneur de l'État, Tony Evers. Affirmant ne pas connaître encore "tous les détails" de l'incident, il a ajouté : "Ce que nous savons pour sûr est qu'il n'est pas le premier homme noir ou la première personne à avoir été abattu, blessé ou impitoyablement tué par des individus chargés de l'application de la loi dans notre État ou notre pays."

"Nous nous tenons aux côtés de tous ceux qui ont réclamé et continuent de réclamer la justice, l'équité et la prise de responsabilité pour la vie des personnes noires dans notre pays", a poursuivi le gouverneur. Lundi, l'État américain a ouvert une enquête criminelle.

Cette affaire intervient trois mois après la mort de George Floyd, tué par la police à Minneapolis, qui a relancé le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis.