À une très courte majorité de 51 voix pour et 49 voix contre, les sénateurs de la commission des affaires judiciaires ont décidé de valider la candidature de Brett Kavanaugh vendredi. Cette candidature sera donc soumise au vote de tous les sénateurs ce samedi.

Kavanaugh : les sénateurs de la commission des affaires judiciaires ont voté pour à une courte majorité © Maxppp / SHAWN THEW/EPA/Newscom

Le Sénat américain a majoritairement approuvé vendredi la clôture du processus de nomination de Brett Kavanaugh, ouvrant la voie à un vote dès samedi sur la confirmation de ce dernier au poste de juge à vie à la Cour suprême.

Un démocrate vote pour Kavanaugh

Tous les sénateurs républicains ont voté POUR y compris les modérés, Susan Collins et Jeff Flake, ainsi qu'un sénateur démocrate, Joe Manchin. Tous les autres sénateurs démocrates ont voté contre.

Trump est fier

Trump s'est dit "très fier" du vote positif du Sénat sur le juge Kavanaugh :

Le sort de Kavanaugh tient peut-être à un... mariage

Le sénateur républicain Steve Daines ne pourra pas être présent pour le vote ce samedi. Or, il est pour la nomination de Brett Kavanaugh. Il a donc assuré le parti républicain qu'il se rendrait au Sénat après avoir accompagné sa fille à l'autel si son vote était capital.

Nombreuses manifestations et arrestations

Des milliers de manifestants se sont rassemblés jeudi à Washington pour appeler les sénateurs à s'opposer à la nomination attendue à la Cour suprême du juge Brett Kavanaugh, accusé d'agressions sexuelles dans sa jeunesse.

Ne trahissez pas les femmes, votez non !

Les manifestants espéraient convaincre des sénateurs républicains, majoritaires à la chambre haute, mais dont certains ont exprimé des doutes, de voter "non" lors du scrutin de samedi. Certains ont occupé brièvement un bâtiment adjacent au Congrès, le siège du parlement. Plus de 300 manifestants, dont la comédienne Amy Schumer (cousine du leader démocrate au Sénat Chuck Schumer) et le mannequin Emily Ratajkowski ont été interpellés.