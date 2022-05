L'ex-candidate à l'élection présidentielle de 2020, d'ordinaire connue pour sa modération au sein du parti démocrate, n'a pas étouffé sa colère mardi devant la Cour Suprême. Accusant les républicains d'avoir "comploté" durant des décennies pour en arriver à la remise en cause du droit à l'avortement

Elizabeth Warren devant la Cour Suprême des Etats-Unis à Washington le 3 mai 2022. © Getty / The Washington Post

La scène est devenue virale en quelques heures. Elizabeth Warren, sénatrice démocrate depuis 2013, a prononcé un discours plein de rage devant la Cour suprême américaine ce lundi, quelques heures après les révélations de Politico sur la volonté des juges, majoritairement conservateurs, d'annuler le droit à l'avortement. Au même moment, la Cour suprême confirmait l'authenticité du document qui a fuité, même s'il ne s'agit pas d'une décision "finale".

"Nous ne reviendrons pas en arrière, jamais"

"Je suis en colère parce qu'une Cour suprême extrémiste pense qu'elle peut imposer ses opinions extrémistes à toutes les femmes de ce pays et elle a tort", a tonné l'élue du Massachussetts, au milieu d'une foule de manifestants pro et anti-IVG, et alors que les Américains se rassemblaient dans plusieurs grandes villes du pays.

J'ai vu le monde où l'avortement est illégal. Nous ne reviendrons pas en arrière, pas maintenant, jamais.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je suis en colère, contrariée, mais déterminée"

"Je ne vous ai jamais vu si énervée" la questionne une journaliste américaine en bas de l'estrade. "Je suis énervée, contrariée mais déterminée", répond-elle du tac au tac. Elle accuse le camp adverse : "les républicains ont comploté durant des décennies pour imposer une majorité de juges conservateurs à la Cour Suprême, et faire ratifier un texte dont la majorité des Américains ne veulent pas !", crie-t-elle. Elle ajoute que c'est désormais aux élus au Congrès de se saisir de leur pouvoir législatif, pour empêcher ce revirement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Premières victimes, les femmes "battues", "violées" et précaires

Dans son discours, elle insiste sur le drame qui se profile, selon elle, pour les femmes les plus pauvres qui seront "les plus durement touchés".

Cela va être d'autant plus dur pour les femmes maltraitées, les femmes qui ont été violées […] les femmes qui cumulent déjà deux emplois pour s'occuper de leurs enfants. Cette Cour suprême vient de dire qu'elle s'en fichait.

Elle ajoute au contraire que "les femmes aisées pourront prendre l'avion et se rendre dans un État où l'avortement est légal".

De nombreux réactions des élus démocrates

Dès la publication de cet "Avis de la Cour" par Politico, les élus démocrates ont largement réagi. L'annulation de la protection du droit à l'avortement par la Constitution serait "une abomination, l'une des pires décisions et des plus dommageables de l'histoire moderne ", ont conjointement déclaré la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer dans un communiqué.

Elizabeth Warren et plusieurs autres élus appellent à faire passer une loi fédérale le plus rapidement possible pour protéger le droit à l'avortement, avant que les lois des Etats fédérés ne reprennent le dessus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Américains sont-ils favorables à cette annulation du droit à l'avortement ?

Non, selon une enquête récente du Pew Research Center. 59% des Américains considèrent que l'avortement doit être légal dans "tous ou presque tous les cas", contre 39% contre. Un chiffre relativement stable ces dernières années, souligne l'institut de recherche, puisqu'en 1995 déjà, 60% des Américains était pour et 38% contre.