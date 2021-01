Joe Biden est devenu ce 20 janvier 2021 à 18 h (heure française) le 46e président des États-Unis, et Kamala Harris vice-présidente. L'ancien président Donald Trump n'a pas assisté à la cérémonie, et est parti pour la Floride quelques heures auparavant.

Joe Biden prête serment © AFP / ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La journée d'investiture présidentielle américaine est toujours historique. Mais celle-ci l'est probablement encore plus que les autres.

En effet, en pleine pandémie, le pays est le plus touché par la Covid-19 (400 000 morts et plus de 24 M de cas). Pour des raisons sanitaires, il n'y a donc pas de public sur le Mall devant le Capitole où le président Joe Biden va prêter serment. Le pays est extrêmement divisé après quatre ans de présidence Trump. Un pays meurtri après l'assaut sur le Capitole le 6 janvier dernier par des pro-Trump violents refusant la défaite. Bilan : cinq morts. La capitale est en état de siège, complètement bouclée. Cette journée est également historique car Donald Trump a rompu avec 150 ans de tradition : il a quitté Washington pour ne pas assister à la cérémonie. Enfin, journée historique car pour la première fois dans le pays, une femme de couleur est vice-présidente.

Washington, une ville en état de siège

Après l'assaut meurtrier du 6 janvier sur le Capitole, 25 000 soldats sont déployés à Washington pour l'investiture de Joe Biden © Getty / Kent Nishimura / Los Angeles Times

Trump s'en va : "Je reviendrai d'une manière ou d'une autre"

Donald Trump avait annoncé depuis plusieurs semaines qu'il ne participerait pas aux cérémonies d'investiture de Joe Biden. Il a donc quitté la Maison Blanche à 8 heures du matin mercredi, soit 4 heures avant la prestation de serment de Joe Biden, aux cotés de son épouse Melania Trump, devant très peu de public, seulement quelques employés. Melania Trump, très souriante est tout de noir vêtue, et Donald Trump porte lui aussi un costume noir. Il embarque à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One, direction la base d'Andrews dans le Maryland, où toute la famille Trump attend.

Base d'Andrews (Maryland) : Donald et Melania Trump lors de leur dernière apparition publique en tant que président et première dame des Etats-Unis © AFP / ALEX EDELMAN

À sa descente d'hélicoptère, il se place derrière un pupitre, et prononce alors son dernier discours en tant que président. Un discours de quelques minutes où il rend un bref hommage aux Américains touchés par le coronavirus, ce qu'il n'avait jamais fait. Il ne prononce jamais le nom de Joe Biden mais souhaite "bonne chance" à la nouvelle administration. Il ne se prive pas de dresser une fois de plus un bilan très embelli de son mandat, et de rendre hommage à sa famille. Mais il laisse entendre surtout qu'il ne disparaît pas de la scène politique. "Nous reviendrons !". Il a même salué avec le poing serré montrant sa détermination.

Avant de partir de la Maison Blanche, il a néanmoins choisi de respecter une coutume, en laissant une lettre pour Joe Biden, dont la teneur n'a pas été dévoilée.

Tôt le matin, Joe Biden assiste à une messe, aux cotés de Mike Pence

Joe Biden entrera également dans l'histoire comme le deuxième président catholique des États-Unis, après John F. Kennedy. À 7 heures du matin (heure de Washington) ce 20 janvier, il assiste donc à une messe, à l'intérieur de la Cathédrale St Matthew the Appostle à Washington, aux cotés de son épouse, mais aussi de la cheffe (speaker) de la Chambre des Représentants Nancy Pelosi, mais aussi du vice-président républicain de l'administration Trump, Mike Pence. Mitch McConnell, chef de la minorité républicaine au Sénat, longtemps soutien de Donald Trump, participe également à l’événement.

Le couple Joe et Jill Biden assiste à la messe à la Cathédrale St. Matthew the Apostle à Washington avant la prestation de serment © AFP / JIM WATSON

Exactement au même moment, la famille Trump quitte la base d'andrews à bord de l'avion présidentiel Air Force One cette fois, pour partir vers Mar-a-Lago en Floride, au son de la chanson "My way" (que l'on pourrait traduire littéralement par "à ma manière") de Franck Sinatra, choisie pour l'occasion par l'équipe Trump.

200 000 drapeaux symbolisent le public absent

En raison du coronavirus, le public a été découragé de se rendre à Washington pour assister à la cérémonie d'investiture. A titre d'exemple, deux millions d'Américains s'étaient déplacés pour assister à l'arrivée de Barack Obama à la Maison Blanche en 2009.

A Washington, sur l'esplanade du Capitole, près de 200 000 drapeaux symbolisent le public, absent de la cérémonie d'investiture de Joe Biden © Getty / Kent Nishimura / Los Angeles Times

Le seul public accepté devant le Capitole est constitué des membres du Congrès, qui ont chacun reçu une invitation pour deux. Les proches du président et de la vice-présidente et les invités de marque comme les anciens présidents sont là.

Arrivée des invités : les Obama, les Clinton, les Bush sont là

Deux heures avant la prestation de serment, à 16h (heure de Paris), les invités arrivent au Capitole. Trois des quatre anciens présidents encore vivants sont présents : Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton. Seul Jimmy Carter, âgé de 96 ans, n'a pu se déplacer pour des raisons de santé.

À son arrivée, Barack Obama tweete : "Félicitations à mon ami, Président Joe Biden! C'est à toi maintenant".

Le couple Obama après son arrivée au Capitole pour l'investiture de Joe Biden © AFP / POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le couple Clinton assiste à l'investiture de Joe Biden © AFP / JIM LO SCALZO / POOL

Le couple Bush © AFP / ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Les escaliers du Capitole à Washington prêts à accueillir la prestation de serment de Joe Biden © AFP / Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ted Cruz est là. Il est pourtant l'un des facilitateurs de l'assaut du Capitole

Ted Cruz, sénateur du Texas, est l'un des élus républicains qui se sont le plus impliqués dans le refus de la défaite de Donald Trump à la présidentielle. Ted Cruz a encouragé le mouvement complotiste pro-Trump. Pourtant, en tant que sénateur, il est invité à la cérémonie. Et il a répondu présent.

Le sénateur républicain Ted Cruz, soutien indéfectible de Donald Trump, a répondu présent à l'invitation à la cérémonie d'investiture de Joe Biden © AFP / Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Selon les commentateurs de CNN, sa présence "montre que Joe Biden est bel et bien le président de l'unité, de tout le peuple américain, alors que le pays est très divisé aujourd'hui".

Kamala Harris et Joe Biden arrivent au Capitole

Vers 16h30 (heure de Paris), le couple présidentiel arrive. Joe Biden et son épouse Jill Biden montent les marches du Capitole en même temps que la vice-présidente Kamala Harris et son époux Douglas Emhoff.

De g.à d. Douglas Emhoff, Kamala Harris, Jill Biden, Joe Biden à leur arrivée au Capitole © AFP / ANGELA WEISS

Mike Pence, vice-président de Donald Trump est présent

Mike Pence et son épouse assistent à la cérémonie d'investiture de de Joe Biden © AFP / TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Eugene Goodman, le héros du 6 janvier

Un homme, inconnu du grand public américain avant le 6 janvier, a fait une arrivée triomphale au Capitole. Eugene Goodman, un policier noir du Capitole, est accueilli avec les honneurs. Le 6 janvier, il était à l'intérieur du Capitole lorsque des partisans de Donald Trump ont fait irruption avec violence dans le batiment. Il a alors eu la présence d'esprit de les détourner de la salle où les Sénateurs étaient rassemblés. Il est vu comme le héros qui a probablement sauvé les élus.

Eugene Goodman © AFP / Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images

Lady Gaga entonne l'hymne national, Jennifer Lopez chante "This land is your land"

Vêtue d'une jupe rouge flamboyant, la chanteuse Lady Gaga, amie de Joe Biden qui s'est impliquée dans la campagne présidentielle, entonne l'hymne américain :

Lady Gaga à l'investiture de Joe Biden © AFP / Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images

Puis Jennifer Lopez entonne "This land is your land" ("cette terre est ta terre"), en y mêlant des mots en espagnol, en clin d’œil aux migrants d'Amérique du sud et d'Amérique centrale.

Jennifer Lopez © AFP / ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kamala Harris prête serment

A 17h40 (heure de Paris), la vice présidente a prêté serment sur la bible devant Sonia Sotomayor, juge à la Cour suprême nommée par Barack Obama.

Kamala Harris prête serment © AFP / ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Joe Biden devient à 17h50 président des Etats-Unis

A 17h50 (heure de Paris, 11h50 heure de Washington) Joe Biden prête serment sur la bible familiale, tenue par son épouse Jill Biden, face au président de la Cour suprême, John Roberts

Joe Biden devient alors officiellement le 46e président des Etats-Unis.

Joe bIden prête serment et devient 46e président des États-Unis © AFP / Patrick Semansky / POOL

.

Pour Joe Biden, "la démocratie l'a emporté"

Le nouveau président américain prononce ensuite un discours d'unité d'une vingtaine de minutes, l'air grave, un discours volontaire appelant tous les Américains à défendre la même cause.

"Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe, non pas d'un candidat, mais d'une cause. La cause de la démocratie."

Joe Biden prononce un discours d'unité © AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

"La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été respectée", a-t-il affirmé.

Il a promis de "vaincre" le "suprémacisme blanc" et le "terrorisme intérieur", deux semaines après les violences au Capitole.

"On voit surgir aujourd'hui l'extrémisme politique, le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur", a-t-il dit dans son discours. "Nous devons les affronter et nous allons les vaincre", s'est-il engagé.

Il a salué un "jour d'Histoire et d'espoir" pour l'Amérique. Joe Biden a également appelé à rejeter une culture où les faits "sont manipulés, et même inventés"

Il a demandé d'observer une minute de silence en hommage aux victimes de la Covid-19. Et a lancé :

"Nous nous en sortirons tous ensemble!"

A la fin de son discours, il s'est engagé de nouveau à "défendre la démocratie et à tout donner pour son pays" :

"Je serai le président de tous les Américains"

La bénéniction du révérend Silvester Beaman

C'est le révérend noir du Delaware qui aura les dernières paroles de cette cérémonie en prononçant une courte bénédiction.

Le révérend Silvester Beaman à la cérémonie d'investiture de Joe Biden © AFP / Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images

Joe Biden tweete

Le nouveau président a tweeté à la fin de la cérémonie :

"Il n'y a pas de temps à perdre quand il s'agit de combattre les crises auxquelles nous faisons face. Voilà pourquoi aujourd'hui je me rends dans le bureau ovale pour travailler et mener des actions courageuses et soulager les famille américaines"