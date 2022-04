L'Éthiopie est confrontée à une sanglante guerre civile depuis novembre 2020. Les ONG Amnesty International et Human Rights Watch accusent des milices alliées au gouvernement de crimes de guerre.

Des milliers de réfugiés érythréens ont fui, et ont rejoint la région Afar, le 14 février 2022. © AFP / Eduardo Soteras

Un an et demi après le début de la guerre du Tigré, en Éthiopie, Amnesty International rend ce mercredi 6 avril un rapport édifiant. Celui-ci révèle des viols, des détentions massives et arbitraires, des exécutions sommaires dont est victime la population, perpétrées notamment par des forces alliées au gouvernement éthiopien. En clair : "Du nettoyage ethnique", des crimes de guerre et contre l’humanité ont été commis dans l’ouest du Tigré.

Amnesty International et Human Rights Watch ont enquêté pendant près de deux ans, et récolté plus de 400 témoignages, sur place, mais aussi à distance, l’accès à la zone de conflit étant très restreint.

Quelle est la raison de ce conflit ?

Cette sanglante guerre civile est l’une des plus grandes catastrophes humanitaires de ces dernières années. La guerre du Tigré, région située dans le nord de l'Éthiopie, a démarré en novembre 2020. Le Premier ministre et prix Nobel de la paix 2019 Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale déloger les autorités de la région, gouvernée alors par le Front de libération du Peuple du Tigré. Le TPLF, accusé d’avoir attaqué des bases militaires, conteste l’autorité du chef du gouvernement depuis des mois.

Les rebelles sont rapidement défaits, mais finalement, ils reconquièrent le Tigré puis, à l’automne 2021, arrivent à 300 km de la capitale, Addis-Abeba. C'est un grand revers pour l’armée éthiopienne. Au fil des mois, les combats s’étendent dans les régions voisines de l’Amhara et de l’Afar. Dans son rapport, Amnesty International rappelle que "la Zone ouest du Tigré est une zone administrative fertile (…). Les revendications territoriales sur la partie occidentale du Tigré sont sources d’importants conflits frontaliers et identitaires depuis 1992."

Le 24 mars, le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé une "trêve humanitaire illimitée" avec les rebelles du Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF), pour permettre "la libre circulation de l'aide humanitaire" vers cette région menacée de famine. Le conflit a fait plusieurs milliers de morts, plus de deux millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d'Éthiopiens dans des conditions proches de la famine, selon les Nations unies.

D’après Kenneth Roth, le directeur exécutif de Human Rights Watch : "Depuis novembre 2020, les autorités et les forces de sécurité amharas mènent une campagne implacable de nettoyage ethnique pour chasser de chez eux les Tigréen·ne·s de l’ouest du Tigré. Les autorités éthiopiennes contestent inébranlablement l’ampleur choquante des crimes commis et s’abstiennent honteusement d’agir pour y mettre un terme."

Plusieurs massacres perpétrés

Amnesty International et Human Rights Watch l’affirment : "Les forces régionales amharas et les forces alliées au gouvernement éthiopien dans la Zone ouest du Tigré se sont rendues coupables des crimes de guerre d’homicide, de torture, de viol, d’expulsion, de transfert forcé et de disparition forcée."

Les deux ONG n’évoquent pas seulement des crimes de guerre, mais aussi des crimes contre l’humanité. Elles révèlent "des bombardements aveugles de villes et des exécutions extrajudiciaires, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir au Soudan voisin et dans d’autres parties du Tigré", mais aussi "une campagne coordonnée de persécutions fondées sur l’origine ethnique".

Chaque camp est pointé du doigt. Le 9 novembre 2020, soit neuf jours après le début du conflit, "des milices tigréennes et des habitant·e·s de la région ont aussi commis des crimes de guerre contre des Amharas (ndlr : alliés aux troupes fédérales) vivant sur place et des travailleurs migrants lors d’un massacre survenu dans la ville de Mai-Kadra".

Des habitants chassés de leur ville

Le rapport affirme que des habitants ont été chassés de plusieurs villes de l’ouest du Tigré. Amnesty International a recueilli le témoignage d’une femme, originaire de la ville de Baeker, victime des Fano, des miliciens nationalistes alliés au pouvoir central. Des membres de cette milice informelle amhara l’ont menacée. "Ils répétaient tous les soirs : “Nous allons vous tuer […] Partez d’ici", assure-t-elle. Des tracts sont apparus dans des villes, avec un message clair : les membres de l’ethnie tigréenne ont "24 heures ou 72 heures pour partir sous peine d’être tués."

Des milliers de Tigréens ont été emprisonnés, et agressés "dans des établissements surpeuplés", note le rapport. Certains détenus sont morts des suites de tortures, faute de soins médicaux ou à cause du manque d’eau et de nourriture, d’autres ont été tués par les gardiens, dans des prisons gérées par les forces amharas et la milice Fano.

La fuite de millions d’habitants

Une femme tigréenne de 27 ans raconte à Amnesty International le viol dont elle a été victime. Selon elle, un membre d’une milice lui a dit :

Vous, les Tigréens, devriez disparaître du territoire se trouvant à l’ouest [de la rivière Tekezé]. Vous êtes le diable et nous purifions votre sang.

En 2021, des milliers d’habitants du Tigré ont fini par fuir la région, volontairement ou expulsés. "Les exactions et les expulsions ont connu une nouvelle escalade en novembre 2021, quand des dizaines de milliers de civil·e·s tigréens âgés ou malades, de jeunes mères et d’enfants ont été expulsés, tandis que les forces amharas arrêtaient et plaçaient en détention des milliers d’hommes adultes, abattant ceux qui tentaient de fuir", note le rapport.

Des arrestations et exécutions sommaires

Amnesty International et Human Rights Watch reviennent également sur "le massacre du pont de la Tekezé", perpétré le 17 janvier 2021. Une soixantaine d’homme tigréens ont été "arrêtés et exécutés sommairement" par des "membres des Forces spéciales amharas". Des représailles, estiment des survivants, après les pertes des combats "contre les forces tigréennes la nuit précédente".

Les forces fédérales éthiopiennes et les autorités amharas démentent les accusations de nettoyage ethnique dans l’ouest du Tigré. Dans ce rapport, les deux ONG réclament le désarmement de "toutes les milices qui commettent des exactions dans l’ouest du Tigré" et de "procéder à un contrôle au sein des Forces spéciales amharas et des forces fédérales éthiopiennes afin d’en écarter les éléments impliqués dans de graves atteintes aux droits humains".