Brexit, fin des circonscriptions régionales : pour ces élections européennes 2019, les règles, l'organisation et la finalité du scrutin changent légèrement. On vous explique tout ce qu'il faut savoir pour ne pas être perdu le "jour J".

Les citoyens européens vont voter du 23 au 26 mai 2019. Image d'illustration. © AFP / Xavier BONILLA

Du 23 au 26 mai, 373,5 millions de citoyens européens votent pour élire leurs députés supranationaux. Avec ce scrutin pour former le Parlement européen, plusieurs changements arrivent et tout particulièrement en France. Le nombre de sièges et leur répartition doivent par exemple changer avec la sortie des Britanniques de l’Union européenne, le Brexit.

Une liste unique pour remplacer les circonscriptions régionales

Depuis 2004 (et jusqu’à aujourd’hui) les Français votaient pour des listes de candidats aux européennes par régions. En résumé, le pays découpé en huit régions comptait dans chacune d’entre elles des listes (et des têtes de liste) différentes. Une répartition qui avait pour but d’associer les élus à un secteur moins vaste que le territoire national tout entier, mais qui permettait aussi politiquement de diviser les votes et d‘éviter très clairement l’émergence de l’extrême-droite. Notre pays était le dernier à se prononcer ainsi, c’est désormais terminé.

Désormais, les Français, comme la plupart des autres citoyens européens, vont voter pour une liste nationale unique. Libre aux partis de répartir les candidats sur la liste selon (entre autres critères) leur région d’attache. Pour l’instant, on compte en France une douzaine de listes déclarées mais d’autres pourraient émerger.

Fini le cumul du mandat européen avec une fonction nationale ou locale

Autre changement, avec ces élections européennes, pour les futurs élus français : ils ne pourront plus cumuler un mandat d’eurodéputé avec une fonction exécutive locale. Avec cette mesure, instaurée depuis la loi sur le non-cumul de 2014, un eurodéputé ne peut plus être en même temps député ou sénateur national, ni occuper un poste de maire ou de président de conseil départemental ou régional.

Dans ce cas, l’élu devra abandonner ses fonctions locales. Dans le cas d’un député français élu au Parlement européen, il doit normalement être remplacé par son suppléant. C’est le cas de Nicolas Dupont-Aignan ou Jean-Christophe Lagarde, deux des têtes de liste qui se présentent aux Européennes tout en étant des députés français.

Avec le Brexit, cinq sièges de plus pour la France

Avec la sortie programmée des Britanniques de l’Union européenne, 73 sièges d’eurodéputés se retrouvent vides, sur les 751 que comptent le Parlement. Dans les négociations, il a été décidé que 27 de ces sièges seraient attribués à 14 autres pays. Ainsi, la France et l’Espagne gagnent cinq sièges supplémentaires. Le reste des sièges sont laissés vides, mais pourraient bien être de nouveau occupés si l’Union s’agrandit avec l’entrée de nouveaux pays.

Mais les négociations du Brexit traînant en longueur, toute cette organisation pourrait bien être perturbée. D’ailleurs, aucune solution n’est réellement établie pour une sortie du Royaume-Uni une fois le scrutin passé. En toute logique, le pays doit organiser des élections s’il est toujours membre de l’Union au 23 mai, date du début du scrutin.

Plusieurs scénarios sont toutefois envisageables, comme l’explique Le Monde : repousser, par exemple, le Brexit jusqu’à fin juin sans élire d’eurodéputés britanniques ou prolonger le délai sans députés britanniques mais sans répartir les sièges vides aux autres pays membres. Concrètement, cela ne change rien au moment du vote pour les électeurs français. Il s’agit d’un calcul de répartition des sièges pour les candidats selon les scores obtenus par les différentes listes.

Lors d’un Conseil européen qui s’est tenu mi-mars, le président français Emmanuel Macron a expliqué sa crainte de voir l’Europe devenir “l'otage du Brexit”.