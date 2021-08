Cinq mille personnes ont été évacuées de Kaboul ces dernières 24 dernières heures. Le pont aérien, mis en place depuis l'effondrement de l'État afghan, est censé monter en puissance. En réalité, des avions décollent à moitié vides alors que le désespoir au sol est à son comble.

Depuis la chute de Kaboul, les afghans se ruent vers l'aéroport dont l'accès est contrôle par les talibans. Ils bloquent l'accès à ceux qui veulent fuir leur pays. © AFP / Aroon Sabawoon / ANADOLU AGENCY

L'image de l'avion militaire américain avec près de 640 afghans à bord, entassés mais libérés du joug taliban, a fait le tour de la planète. Il n'est pas la norme cependant. Ces dernières heures, des avions partent quasi vides. L'exemple le plus édifiant reste cet A-400 M allemand d'une capacité de 150 personnes avec 7 passagers. Dans un avion similaire, arrivé ce jeudi à Madrid, l'Espagne a pu placer 50 personnes, ont confirmé les autorités. L'Australie a fait décoller mercredi un Hercules C-130 (capacité de 120 places) avec 26 personnes. Un C-17 néerlandais a décollé avec 40 des 150 sièges occupés. Le ministère italien de la Défense confirme que 70 diplomates et afghans sont arrivés dans un avion de 200 places.

Certains appareils décollent avec plus de sièges vides que de vies sauvées. Pourquoi ?

Les talibans tiennent les barrages de la route de l'aéroport

De plus en plus de témoignages d'afghans font savoir qu'ils n'ont plus accès à l'aéroport, même dotés d'un passeport et d'un visa.

La reporter de CNN, toujours à Kaboul, rapporte des scènes où des Afghans ayant servi les États-Unis ont été repoussés par les talibans. Ils ont du rebrousser chemin. Les fondamentalistes limitent l'accès de l'aéroport. Leur piège se referme sur ceux qui sont encore à Kaboul.

Les autorités américaines ont confirmé que les talibans ne tenaient pas leur promesse d'accès à l'aéroport, dont ils contrôlent désormais tous les accès. Si les talibans laissent bien les citoyens américains accéder à l'aéroport de Kaboul, il semble qu'ils "empêchent les Afghans qui souhaitent quitter le pays d'atteindre l'aéroport", a déploré Wendy Sherman, la numéro deux du département d'État américain.

Des scènes de chaos et de violence sont décrites, comme dans ce reportage du Los Angeles Times. Les témoins parlent de tirs, de coups de bâtons pour faire reculer la foule, en particulier à la porte nord du complexe aéroportuaire.

Cet anglais, qui a fait sa vie en Afghanistan, tente de fuir avec sa femme et les membres de l'ONG qu'il a fondée. Sur les réseaux sociaux, il fait vivre cette impossible fuite. Il réclame un couloir humanitaire sécurisé pour accéder à l'aéroport.

D'autres voix afghanes sur les réseaux sociaux évoquent des fouilles de domiciles au cours desquelles des passeports ont été confisqués.

L'accord des talibans pour passer les barrages

Pour franchir les points de contrôle, il faut donc le feu vert des talibans. Florence Parly, la ministre des armées, a reconnu qu'"il était très difficile de rejoindre l'aéroport de Kaboul aujourd'hui" dans une interview à BFM TV. "Il faut aussi surmonter des obstacles très importants", a-t-elle ajouté laconiquement, mais cela se traduit par la nécessité de négocier avec les talibans pour autoriser le passage de convois jusqu'à l'aéroport. La ministre a expliqué que "tous les canaux de discussion" étaient activés pour y parvenir.

Dans les évacuations menées par la France , il a fallu conduire les passagers réfugiés à l'ambassade, située dans la zone verte, à l'aéroport. Le trajet se fait de nuit, dans des mini bus ou voitures blindées, formant une longue file de voiture.

Sans la coopération des talibans, pas possible d'aller à l'aéroport

Notre consœur de RFI Sonia Ghezali, correspondante depuis 5 ans à Kaboul, était dans un vol pour quitter la capitale afghane ce mercredi. Elle confirme qu'il faut le feu vert des talibans pour accéder à l'aéroport. Elle déclare dans une interview à sa radio : "Clairement, cela s'est fait avec la coopération des talibans, sinon, cela n’aurait pas du tout été possible d’aller, avec autant de facilité, à l’aéroport militaire sans être arrêtés. Les talibans sont partout : ils tiennent des barrages, et occupent la place qu’occupaient les policiers et les soldats avant le basculement du pouvoir, dimanche".

Les deux derniers vols, assurés par la France, ont permis respectivement à 220 et 138 personnes majoritairement afghanes de quitter l'enfer taliban. Ce qui correspond approximativement à la capacité maximale des deux appareils utilisés.

L'objectif est de sortir 5 000 à 9 000 personnes par jour

Les États unis prévoient d'évacuer 30 000 personnes (citoyens américains et afghans craignant pour leur vie) d'ici la fin du mois. Ils ont déployé 6 000 soldats pour assurer la sécurité dans l'aéroport et surtout pour assurer l'organisation du pont aérien. Pour l'instant, 3 000 citoyens américains sont à l'abri, aux côté d'autant d'afghans.

Dans une interview dans la nuit de mercredi à jeudi à ABC, le président Biden a reconnu des difficultés grandissantes dans cette opération d'évacuation. Il n'exclut de faire rester ses troupes au delà de la fin août si tous les ressortissants US ne sont pas sortis d'ici là.

Les USA, qui gèrent le pont aérien, ont fixé un créneau d'une heure pour faire atterrir et décoller un avion. L'embarquement est ultra rapide, aucune attente n'est autorisée. Le pont aérien est une opération bien connue par les militaires. Ce n'est pas la logistique qui pose problème, c'est la sécurité autour de l'opération et l'accès à l'aéroport.