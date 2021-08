La reconstruction de Beyrouth, défigurée par l’explosion du port le 4 août 2020, a peu avancé. Les bateaux ont pu revenir mais la majorité d’habitants ne sont pas rentrés chez eux. France Inter a rencontré une de ces familles.

Elie, Philippe, Norma et une cousine ont tout perdu pendant l'explosion du port de Beyrouth. Trois d'entre eux vivent aujourd'hui chez Norma © Radio France / Aurélien Colly

Il y a un an, une explosion dans le port de Beyrouth ravageait une partie de la capitale libanaise. Plus de 200 morts, 6500 blessés, 350 000 libanais directement affectés, 15 milliards de dollars de dommages. Les habitants, encore bouleversés, ont du mal à parler de ce jour. Le 4 août 2020 à 18h07, Norma était chez elle, en face du port, avec son père de 79 ans :

Mon père était là-bas, il s’asseyait ici, et la vitre est venue sur sa tête. Il est mort. C’est dur. Je ne peux pas penser à ça.

Un an après, Norma est encore traumatisée par la disparition de son père mais aussi par les images du chaos qui reviennent sans cesse. "Les femmes pleuraient, les enfants pleuraient, les hommes pleuraient. Des morts, des blessés… des choses horribles", décrit son frère, Philippe, qui habitait à deux pâtés de maisons, mais qui vit aujourd’hui chez Norma, la seule dont l’appartement a été refait. "Heureusement que des associations nous ont aidés directement. On a encore beaucoup de besoins. On vit une vie vraiment lamentable", explique Norma, en déplorant l’absence d’aide de l’État libanais.

Le cœur du Liban détruit

Trois lits, un canapé, une table basse, c’est tout ce qui reste à la famille. Avec ses frères, elle possède encore le stock d’électroménager de leur boutique, qu’ils ont décidé de rouvrir malgré les destructions. "Il n’y a pas de clients, les habitants ne sont pas revenus", résume Eli qui gère les affaires familiales. Une cousine de la famille, qui passe régulièrement les voir, réclame plus de justice :

Ils ont détruit le cœur du Liban : les immeubles anciens, les souvenirs, les plus belles ruelles, les restaurants, les soirées, les pubs, tout ça, on l’a perdu. Il n’y a pas de vie, il n’y a plus d’espoir, il faut au moins la justice pour tous ces gens.

Mais au Liban, la justice est comme l’État, otage de responsables politiques corrompus. Ceux-ci étaient au courant de l’existence du stock de nitrate dans le port de Beyrouth mais refusent d’être entendus par le juge chargé de l’enquête.