La zone touchée va du Nigéria au Yémen en passant par le Sud-Soudan. C’est là-bas que nous nous sommes rendus, plus précisément en Ouganda à la frontière avec cet État plongé dans la guerre civile depuis quatre ans. Au mois de juillet, les combats ont commencé à s'intensifier, provoquant l’exode de 550 000 personnes. Des réfugiés traumatisés, coupés de toute ressource, qui arrivent par petits groupes en territoire ougandais.

Environ 85 % des personnes qui passent la frontière sont des femmes, accompagnées de leurs enfants. Grace a 23 ans, elle vient d'arriver. Son bébé est enveloppé dans un tissu qu'elle a noué sur sa poitrine, elle est désemparée et en pleurs. La jeune femme a tout laissé derrière elle.

Un soir, mon mari est allé acheter des piles pour qu'on ait de la lumière, et il a été tué. Il n'y a plus personne pour s'occuper de moi, je suis seule.

Il y a plusieurs jours, Grace a donc quitté sa maison, et pris la direction de l'Ouganda. "Je suis restée presque une semaine avec un peu d'eau, à manger des racines", raconte-t-elle.

On ne parle pas encore de famine, ici. Les populations touchées sont encore au Sud-Soudan, prises au piège, et les autres se débrouillent dans la brousse. Ils évitent les routes, où à tout moment ils peuvent devenir les proies des bandes armées ou des forces du régime. C'est ce qui est arrivé au groupe avec lequel Grace a voyagé.

On n'avait rien, donc ils ont décidé de prendre les jeunes enfants. On s'est mis à courir. Je ne me suis pas rendu compte que mon fils était derrière moi, et il a été tué. Deux jours après, on est revenus. J'ai juste récupéré sa tête, son corps n'était plus là.