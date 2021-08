Après la percée spectaculaire des talibans, nouveaux maîtres de Kaboul, les Afghans de l'étranger suivent ces événements entre impuissance et désespoir. Farhad Omid a quitté son pays natal pour la France il y a 10 ans. C'est la fin de son espoir de voir un Afghanistan ouvert et moderne.

Les talibans sont aujourd'hui dans les rues de Kaboul. Ici, près de l'aéroport. © AFP / HAROON SABAWOON / ANADOLU AGENCY /

Farhad Omid est en France depuis 10 ans, après avoir participé au début de la construction de son pays. Il a travaillé pour l'armée française comme traducteur, auprès de l'ambassade pour favoriser l'apprentissage de notre langue, auprès de la puissante Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) sur la réforme des douanes de son pays... Farhad Omid (Omid veut dire espoir en dari) a cru longtemps que son pays se relèverait et n'imaginait pas qu'il retomberait dans un destin lugubre, surtout en si peu de temps.

À 38 ans, il travaille aujourd'hui comme éducateur spécialisé auprès des mineurs isolés, un métier qui le rend heureux car il se sent utile. Il vit à Lyon et ces derniers jours, il passe le plus clair de son temps devant les infos afghanes. Sa mère, sa sœur et son petit frère sont encore à Kaboul "c'est tout ce qui reste de moi là bas", dit-il dans son français excellent.

Il s'exprime auprès de France Inter sans retenue, entre angoisse et une colère qui n'est pas destinée uniquement aux occidentaux.

FRANCE INTER : Comment avez-vous réagi à ce retour, aussi facile, des talibans au pouvoir ?

FARHAD OMID : "C'est inimaginable. C'est comme si on se réveillait d'un rêve agréable, et tout d'un coup on se retrouve avec les talibans. Ma génération a connu les talibans au pouvoir, j'étais adolescent, j'avais 13 ans et je les connais. Là, après 20 ans sans eux, les revoir dans les rues de Kaboul, ça me donne des frissons, ce n'est pas acceptable. Ce sont des images de lapidation, d'exécutions, de terreur qui reviennent. On ressent cette répression qui va revenir petit à petit. Là ils essaient de convaincre la communauté internationale qu'ils ont changé, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Nous attendons le retour de la police religieuse et ensuite, personne ne sait.

Je pleure du sang parce que j'ai travaillé dès 2001 pour l'Afghanistan qui tombe à nouveau dans les mains des talibans. J'ai fait des efforts, œuvré à la modernisation de ce pays. Nous avons aidé à la formation de l'armée, avec l'aide de la France et de toute la communauté internationale. Nous avons fait plein de choses. Quand je vois ces avancées s'effondrer, je pleure du sang, ça me touche au coeur, au plus profond de moi.

On attendait une autre transition. On n'attendait pas une telle anarchie avec le retour d'un émir qu'on ne connait pas, qu'on n'a jamais vu. (ndlr : le mollah Haibatullah Akhundzada, le nouveau leader des talibans, a longtemps été réfugié au Pakistan)"

Les talibans commencent à se montrer dans les rues de la capitale afghane, en dressant notamment des barrages pour vérifier le sac des Kaboulis. © AFP / WAKIL KOSHAR

Vous avez encore des membre de votre famille sur place. Comment préparent-ils leur avenir ?

"Mon petit frère a la vingtaine. Quand il est né, les talibans étaient partis, c'était l'époque du gouvernement de transition. À notre époque, il n'y avait pas internet, pas les réseaux sociaux. Comment vont faire ces jeunes éduqués avec ce régime ? Ma mère a déjà préparé l'habit traditionnel pour mon frère. Finis les jeans et les tee-shirts ! Désormais il faut qu'il fasse profil bas et que dans la rue, il ressemble au plus grand nombre. Il va se laisser pousser la barbe pour que ça passe mieux.

Quant à ma sœur, enseignante dans une école de filles, son avenir est compromis. Les filles n'ont pas le droit d'aller l'école après l'âge de six ans, elle enseigne dans une lycée, ce sont donc de jeunes adultes. Elle n'aura tout simplement plus le droit d'enseigner. Et ces étudiantes n'aurons plus accès à l'éducation.

J'ai des amis qui ont fait des études en France, des masters, d'autres sont passés par Sciences Po. Certains travaillaient jusqu'à ce samedi pour le gouvernement afghan. Mais qu'est ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre des turbans sur la tête ? Ils vont dire quoi à ces combattants qui ne savent pas se servir d'un ordinateur. C'est un retour de 50 ans en arrière."

Beaucoup d'afghans font part d'un immense sentiment d'abandon. Le partagez-vous ?

"Nous avons perdu toute importance aux yeux du monde entier. C'est la faute de l'État afghan avec la vaste corruption qui gangrène l'administration depuis 20 ans, et rien n'a pu être fait avec l'argent extérieur pour la reconstruction.. Donc à un moment donné les gens se demandent pourquoi ils sont engagés en Afghanistan et se disent qu'ils vont nous laisser entre nous. J'ai vu tout ça quand je travaillais là bas à la reconstruction.

Sauf que d'ici à 5 ans, on va voir s'il y a de nouveaux camps d'entrainement d'Al Qaïda, de Daech, ou je ne sais quel autre groupe terroriste qui va s'installer et qui va encore attaquer les USA, l'Europe. À ce moment-là, on va s'intéresser à nous, car ils faudra combattre les terroristes. L'histoire va se répéter, comme souvent ces 40 dernières années."