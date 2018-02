Le jeune homme de 19 ans qui a tué 17 personnes dans un lycée de Parkland (Floride) a été inculpé pour meurtres avec préméditation. Petit à petit, les enquêteurs découvrent un ancien élève très perturbé, passionné par les armes à feu.

Nikolas Cruz pris en photo par le bureau du sheriff de Broward County © AFP / Broward County Sheriff's Office/Handout

A Parkland, ville située au nord de Miami (Floride), un tireur a perpétré mercredi l'une des pires tueries survenues dans une école américaine.

Renvoyé du lycée

Nikolas Cruz avait été renvoyé du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, pour raisons disciplinaires, l'an dernier. Ce même lycée dans lequel il est revenu armé d'un fusil semi-automatique mercredi, un AR-15, tuant 17 élèves et enseignants, et en blessant plus d'une dizaine d'autres.

Cruz était seul depuis que sa mère adoptive est décédée d'une pneumonie en novembre dernier. Son père adoptif est mort d'une crise cardiaque il y a dix ans. Tous ses copains se sont petit à petit éloignés de lui, lui reprochant ses accès de violence.

Dépressif et passionné d'armes à feu

Nikolas Cruz avait posté sur les réseaux sociaux des messages "très alarmants", a souligné le shérif, et des images sur Instagram - présentées par plusieurs médias comme le compte du tireur - montraient un homme au visage masqué, coiffé d'une casquette ou d'un bonnet de l'armée de terre avec des couteaux, ou encore l'image d'un fusil à pompe. Robert Runcie, le proviseur du lycée, a précisé :

Nous n'avons reçu aucun avertissement, aucune indication

Cruz aurait reçu un suivi psychiatrique selon la presse américaine, mais l'aurait interrompu.

Selon le New York Times, les élèves qui le connaissaient ont décrit Cruz comme étant "un jeune dérangé qui aimait parader avec ses armes à feu, qui se vantait de tuer des animaux et dont la mère appelait régulièrement la police pour qu'elle vienne le calmer.

Des posts très inquiétants sur les réseaux sociaux

Cruz postait des images d'armes à feu sur Instagram. Sur des sites comme Youtube, il publiait des commentaires "très très inquiétants" selon le sheriff :

Je veux tuer des gens avec mon AR-15 (...) Je veux mourir en tuant des tonnes de gens

Cruz avait acheté son fusil d'assaut l'année dernière et avait passé avec succès le contrôle de ses antécédents.

Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait à Parkland; Le président américain, qui a expliqué s'adresser à une "nation qui souffre", n'a à aucun moment prononcé le mot "arme à feu" lors de sa courte allocution mais promis de s'attaquer au "difficile problème des maladies mentales".