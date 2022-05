Champion de NBA comme joueur et entraineur, Steve Kerr est un fervent défenseur depuis des années d'une plus grande régulation de la circulation des armes aux États-Unis. Après la tuerie du Texas ce mardi, il a de nouveau appelé à plus de contrôle et dénoncé l'attitude des politiques.

Steve Kerr, entraîneur des Warriors, lors d'un match en 2022. © AFP / EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Je ne vais pas parler de basket. Il ne s'est rien passé de particulier dans notre équipe dans les six dernières heures. On va commencer notre match comme la dernière fois." C'est par ces mots que Steve Kerr, l'entraineur de l'équipe des Warriors de San Francisco, est arrivé ce mardi en conférence de presse avant le match de son équipe dans le cadre des playoffs. Peu importe l'enjeu sportif qui l'attendait, celui dont la voix porte dans le milieu sportif et au-delà s'est lancé dans un plaidoyer émouvant en faveur du contrôle des armes à feu aux États-Unis, quelques heures après la tuerie de l'école primaire d'Uvalde au Texas qui a fait 21 morts.

Il a notamment défendu un projet de loi discuté au Sénat, bloqué avant vote par les élus républicains, qui pourrait instiller un peu plus de régulation, en rendant obligatoire certains contrôles d'antécédents psychologiques au moment de la vente d'armes entre particuliers. Avant de quitter la conférence de presse, expédiée en 2 minutes et 35 secondes, il a fustigé l'attitude des sénateurs : "Nous sommes retenus en otage par 50 sénateurs à Washington qui refusent ne serait-ce que de le soumettre à un vote, en dépit de ce que nous, le peuple américains, nous voulons. Ils ne voteront pas sur ce sujet, parce qu'ils veulent s'accrocher à leur propre pouvoir. C'est pathétique !"

"Aujourd'hui, des enfants ont été assassinés à l'école"

"Toute question relative au basket n'a aucune importance", a d'abord lancé Steve Kerr. Quelques heures plus tôt, un jeune de 18 ans à peine, Salvador Ramos tirait dans une école du Texas, faisant 19 morts chez les élèves et deux chez les enseignants. "Depuis que nous sommes partis de l'entrainement, 14 enfants sont morts à 600km d'ici... et un enseignant [le bilan des victimes au moment de sa prise de parole - Ndlr]", poursuit-il avant d'évoquer d'autres victimes récentes des armes à feu. " Ces dix derniers jours, des personnes noires et âgées ont été tuées dans un supermarché de Buffalo, des paroissiens d'origine asiatiques tuées dans le sud de la Californie. Aujourd'hui, des enfants ont été assassinés à l'école. "

Kerr fait référence à l'attentat de Buffalo qui a eu lieu dans un supermarché fréquenté par des afro-américains le 14 mai dernier. Un suprémaciste blanc, inspiré par la théorie du Grand remplacement, avait tiré au fusil automatique faisant dix morts et trois blessés. L'autre fait divers est une attaque à l'arme à feu qui a eu lieu dans une église presbytérienne de Laguna Woods le lendemain, le 15 mai. Un paroissien d'origine asiatique est mort et cinq autres ont été blessés dans ce que les autorités considèrent comme un crime politique, motivé par les tensions entre la Chine et Taïwan.

Habitué aux plaidoyers contre la libre circulation des armes

"Quand allons-nous faire quelque chose ?", reprend t-il en tapant sur la table, "je suis tellement fatigué de venir prendre la parole et de présenter mes condoléances aux familles dévastées. Excusez-moi... Je suis désolé. Je suis fatigué de ces moments de silence. Assez". Cette dernière tuerie est la quarantième depuis le début de l'année à avoir lieu dans un établissement scolaire américain.

S'il n'a pas été directement touché par ces fusillades, son coup de gueule le renvoie tout de même à son histoire personnelle tragique. Steve Kerr est le fils d'un universitaire, président de l'Université américain de Beyrouth au Liban, mort assassiné le 18 janvier 1984 de deux balles dans la tête par des terroristes. L'attentat avait été revendiqué par l'Organisation du jihad Islamique, affilié au Hezbollah.

Depuis, celui qui a été coéquipier de Michael Jordan et triple champion de NBA avec lui et les Chicago Bulls, est devenu une voix importante prenant régulièrement position en faveur d'une plus grande régulation des armes à feu aux Etats-Unis. Après la tuerie du lycée de Parkland en février 2018 qui avait fait 17 morts et 15 blessés, Kerr avait eu une réaction remarquée, de la même façon avant un match. Evoquant déjà une "fatigue", il expliquait que "ça n'a pas l'air de poser problème à notre gouvernement, le fait que des enfants sont abattus jour après jour dans des écoles."

Un parti Républicain sous influence

Steve Kerr a déjà dénoncé à plusieurs reprises le puissant lobby américain des armes, la NRA et l'influence qu'il a sur les politiques en finançant notamment des campagnes électorales. Ce mardi, lors de la conférence ce presse, il a de nouveau développé son argumentaire. "Il y a 50 sénateurs, aujourd'hui, qui refusent de voter la H.R. 8", un projet de loi bipartisan qui a été adopté par la Chambre des représentants en 2021 mais qui coince, en ce moment même, en lecture au Sénat.

La H.R. 8 imposerait une vérification des antécédents lors de la vente entre particuliers d'armes à feu, sauf entre époux, ce qui est loin d'être une mesure de régulation particulièrement forte. Mais le camp Républicain au Sénat argumente toujours contre toute mesure, au prétexte que cela irait à l'encontre du deuxième amendement de la Constitution qui garantit à tout citoyen américain le droit de détenir des armes.

Kerr interpelle notamment Mitch McConnell, sénateur du Kentucky et patron du groupe Républicain au Sénat, grand défenseur du second amendement, qui se trouve par ailleurs avoir été noté A+ par la NRA pour son opposition tout au long de sa carrière aux "extrémistes anti-armes".

Il y a pourtant un véritable désir de changement de la part des américains, qui, à force de massacres, évoluent sur la question des armes. Un élément mis en avant par Kerr : "Vous vous rendez compte que 90% des américains, peu importe leur sensibilité politique, veut des vérifications d'antécédents universelles [pour tous les possesseurs d'armes à feu - Ndlr] ?" Ces dernières années, les différents sondages réalisés montrent effectivement qu'entre 86% et 94% des américains interrogés sont en faveur de ce type de régulation.