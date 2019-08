Le tireur, qui a assassiné samedi vingt personnes et en a blessé 26 autres dans une fusillade dans un supermarché" d'El Paso (Texas), a été arrêté. Un manifeste qui lui est attribué dénonce "une invasion hispanique".

Recueillement dans une église d'El Paso, quelques heures après la tuerie aux relents racistes selon le début de l'enquête de police. © AFP / GETTY IMAGES / MARIO TAMA

Les autorités n'ont pas confirmé son identité, mais d'après certains médias, le tireur s'appelle Patrick Crusius. Il a 21 ans. Il est originaire d'Allen, près de Dallas, c'est à peu près de dix heures de voitures d'El Paso. Après la tuerie, il s'est rendu à la police.

Sur des captures d'écrans de vidéo surveillance du magasin, il entre, fusil d'assaut à la main, les oreilles couvertes d'un casque anti-bruit, portant un pantalon kaki, tee-shirt sombre et arborant des lunettes.

Capture d'écran du tireur dans le supermarché d'El Paso extrait des caméras de vidéo surveillance / MEDIAS AMERICAINS

Le "Los Angeles Times" a dressé son portrait à travers des témoignages de ses proches : solitaire, distant, apeuré par le contact avec les autres. Personne ne savait vraiment qui il était, laissent entendre certains anciens camarades de classe.

Un manifeste raciste entre les mains des enquêteurs

Mais au-delà de son caractère taciturne, ce sont ces écrits qui intéressent les enquêteurs.

Une heure et demi avant le carnage dans ce supermarché Walmart, un manifeste de quatre pages a été publié par un utilisateur anonyme. Ce même compte avait par le passé mis en ligne un autre document appelé "P.Crusius".

Ce manifeste évoque "une invasion hispanique" et fait référence à la tuerie commise par un suprémaciste blanc dans les mosquées de Christchurch (Nouvelle-Zélande) qui a causé la mort de 51 personnes. Ce document haineux est entre les mains de la police. Selon le chef des enquêteurs d'El Paso, il s'agit "d'un lien potentiel avec un crime de haine".

Dans les heures qui ont suivi la fusillade d'El Paso, Twitter a fermé le compte de Patrick Cassius.

El Paso, ville à la frontière mexicaine

Le fleuve Rio Grande sépare El Paso l'américaine de la mexicaine Ciudad Juarez. Si la ville côté mexicain a connu des vagues de violences effroyables, sa jumelle d'El Paso est une ville paisible de 680 000 habitants. Le taux de criminalité est l'un des plus bas du pays en comparaison avec des villes de sa dimension, avec 18 meurtres par an ces cinq dernières années. C'est l'une des cités où il y a le plus de binationaux, et le bilinguisme est la norme.

Le président Donand Trup a dégainé un tweet dans la nuit pour condamner un "acte haineux".

Les États-Unis, où le port d'armes est légal, sont régulièrement endeuillés par des fusillades qui touchent aussi bien les écoles que les lieux de culte, de travail ou les commerces. Samedi soir, une autre ville a été touchée : à Dayton, dans l'Ohio, une fusillade a fait dix morts.

Depuis le début de l'année, 251 fusillades ont touché quatre personnes ou plus, selon l'ONG Gun violence archives.