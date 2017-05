C'est dans un tweet que le président américain a prévenu qu'il "trancherait" la semaine prochaine quant au retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris.

La déclaration finale de la réunion du G7 en Sicile, précise donc ceci :

Les Etats-Unis d'Amérique sont en train de réévaluer leur politique sur le changement climatique et sur l'Accord de Paris et ne sont donc pas en mesure de rejoindre le consensus sur ce sujet. Prenant acte de ce processus, les chefs d'Etat et de gouvernement du Canada, de France, d'Allemagne, d'Italie, du Japon et du Royaume-Uni ainsi que la commission européenne réaffirment leur engagement à rapidement mettre en oeuvre l'accord de Paris"