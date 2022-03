L'Union européenne a ordonné des sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, dont le gel des avoirs de certains oligarques. L'ONG Transparency International demande plus de moyens pour traduire ces derniers en justice.

À La Ciotat, ce yacht, propriété d'un oligarque russe, a été saisi par les douanes françaises. © Maxppp / Franck Pennant / La Provence

Un cargo dérouté et saisi au large de Boulogne-sur-Mer, un yacht saisi à La Ciotat, et trois autres bateaux de commence interdits d'accès à leur propriétaire à Fos-sur-Mer, Saint-Malo et Lorient. Ces derniers jours, cinq navires ont été saisis ou gelés par les autorités françaises. C'est une des conséquences des sanctions mises en place contre la Russie après son invasion de l'Ukraine il y a bientôt deux semaines. Les gels des avoirs russes sont "déjà effectifs" selon le garde des Sceaux, le ministre de l'Économie et son secrétaire d'État au Budget, aux Finances et aux Douanes.

Ces cinq navires immobilisés sont considérés comme des "saisies douanières", mais cela pourrait bientôt changer pour être requalifié de "saisies judiciaires". Ceci impliquerait des ouvertures d'enquêtes et donc de possibles confiscations de biens. Juristes et ONG spécialisés dans le blanchiment et les biens mal acquis y sont (très) favorables. Sara Brimbeuf, responsable du plaidoyer "Grande corruption et flux financiers illicites" au sein de l'ONG Transparency International France demande plus de moyens pour parvenir à des sanctions. Elle répond aux questions de France Inter.

FRANCE INTER : La France a-t-elle vraiment les moyens d'identifier tous les avoirs des oligarques russes ?

SARA BRIMBEUF : "Oui, nous avons tous les outils juridiques pour lancer les enquêtes. Quand nous passons du 'gel sanction' purement économique, politique, diplomatique, à la saisie, qui s'inscrit dans un cadre pénal, nous avons les outils. En revanche, nous avons un problème de moyens financiers et de moyens humains. Ces enquêtes sont extrêmement complexes. Il s'agit en fait de déceler d'éventuelles infractions de corruption, de détournements de fonds publics, de remonter des chaînes d'opacité, de sociétés écrans enregistrées dans des paradis fiscaux et judiciaires, où règnent le secret bancaire.

Cela demande bien des compétences. Donc il faudrait des enquêteurs spécialisés, des magistrats spécialisés, des enquêteurs en nombre. Juste pour vous donner un chiffre : aujourd'hui, le parquet national financier, qui serait le parquet compétent si des enquêtes sont ouvertes, ne dispose que de 18 magistrats et de 7 assistants spécialisés, pour environ 600 affaires. Donc, avant même la guerre en Ukraine et les annonces de lancer des enquêtes, il est déjà en sous-effectif."

Pourtant, ce n'est pas parce que vous avez acheté un bien immobilier ou que vous possédez un yacht en France que vous avez des fonds d'origine suspecte ?

S.B : "Effectivement, ce n'est pas parce qu'on a acquis ces biens immobiliers et qu’on est russe qu'on a forcément commis de la corruption. Il faut lancer une enquête, pour savoir si de l'argent illicite a servi à acheter des villas, des yachts, des voitures de luxe en France. L'infraction, dont est issu l'argent, peut ne pas avoir forcément été commise en France. Après, nous ne partons pas de rien, c'est pour cela que ces annonces ont été faites par nos dirigeants. Certains oligarques russes ont été identifiés grâce aux révélations des Panama Papers, des LuxLeaks etc. Il faudrait maintenant que les enquêtes permettent d'établir cela pour qu'un juge puisse rendre une décision de justice.

À ce jour, aucune enquête n'a été lancée. On lutte contre les biens mal acquis depuis plus de 15 ans. En tant qu'ONG, on attend le top départ, mais après, quand est-ce que ça terminera ? Par exemple, au lendemain des printemps arabes, Christine Lagarde, qui était la ministre de l'économie de l'époque, avait annoncé, en plus des mesures de gel à l'encontre de Moubarak - l'ancien dirigeant égyptien - et de ses proches, de Ben Ali, l'ancien dirigeant tunisien, des saisies de leurs biens. Donc des enquêtes ont été ouvertes en 2011. Aujourd'hui, en 2022, elles sont encore en cours. Certaines saisis ont été faites, d'autres sont très fragiles et pourraient être levées ! En fait, l'enquête s'est étiolée. On abandonne les poursuites parce que les principaux intéressés sont décédés... Et puis, la complexité, le temps long de la justice fait que parfois, il y a un risque, en tout cas cela a été le cas pour l'Égypte et la Tunisie."

F.I : Depuis le temps, nous n'avons pas appris de nos erreurs ?

S.B : "Peut-être, mais nous nous méfions des effets d'annonce. Si on veut être à la hauteur de ces ambitions affichées, il faut véritablement doter notre justice et notre police spécialisée de moyens financiers. C'est une demande que Transparency International fait cette année aux candidats à l'élection présidentielle.

Les oligarques russes sont nécessairement passés par des intermédiaires français.

Autre point intéressant sur l'ouverture d'enquêtes : c'est que, pour investir en France, les oligarques russes ne sont pas venus tout seul. Ils sont nécessairement passés par des intermédiaires français, comme des banques, des agents immobiliers, des avocats, des notaires. Si on caractérise véritablement le blanchiment, ces intermédiaires ont joué un rôle. Il faudrait également que si la justice soit saisie, pour aussi demander à ces personnes de rendre compte de leurs actes devant la justice française. Elles se sont peut-être rendues coupables de complicité de blanchiment ou de blanchiment tout court. Les intermédiaires français étaient et sont souvent les grands absents de ces types de procédures."

F.I : Des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux, des "trusts" dont on ne sait pas au final qui est vraiment le propriétaire peuvent-elles se cacher derrière ces intermédiaires ? La Commission européenne propose justement que pour les futurs achats, il y ait une obligation de savoir qui est vraiment le bénéficiaire, qui est le vrai propriétaire. Ce serait une vraie révolution ?

S.B : "Tout à fait. On retrouve des sociétés écrans dans quasiment 100% des schémas de blanchiment ou de crimes économiques de manière large. Ces sociétés écrans, comme leur nom l'indique, n'existent que pour cacher l'identité de leurs propriétaires réels, voire cacher l'origine illicite des fonds. Elles sont souvent établies dans des paradis fiscaux ou des paradis judiciaires où règne le secret bancaire.

La Commission européenne a récemment annoncé un nouveau dispositif législatif anti-blanchiment. Elle propose notamment de corriger une énorme faille dans le dispositif anti-blanchiment des états de l'Union européenne : aujourd'hui en France, mais dans tous les pays de l'Union européenne, n'importe quelle société ou trust créé doit déclarer l'identité de son bénéficiaire effectif, c'est à dire son propriétaire réel, celui qui détient la société ou qui la contrôle. Le problème, c'est que cette obligation ne s'impose qu'aux sociétés européennes ou trusts européens. La Commission veut donc étendre cette règle aux entités étrangères qui investissent ou font des affaires en Europe. Et ça, c'est extrêmement bienvenu !

Si cette réforme ne s'applique qu'aux transactions et opérations à venir, on perdrait une énorme partie des potentiels avoirs qui existent déjà.

Néanmoins, il y a encore une faille qu'il faudrait corriger - et tout n'est pas joué puisque la proposition de la Commission européenne sera examinée par le Parlement et le Conseil de l'Union européenne dans les prochaines semaines. Ce nouveau dispositif ne s'appliquerait qu'aux sociétés et entités, trusts par exemple, créés après la réforme. Si cette réforme ne s'applique qu'aux transactions et opérations à venir, on perdrait une énorme partie des potentiels avoirs qui existent déjà et qui pourraient tomber sous le coup de cette réforme. Cette proposition, nous appelons à ce qu'elle soit amendée. Le Parlement européen peut le faire et proposer qu'il y ait une véritable rétroactivité."