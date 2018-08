La catastrophe a eu lieu ce mardi matin aux environs de midi. Les pompiers ont lancé des recherches du même type de celles qu'on déploie en cas de tremblement de terre. Le bilan provisoire fait état de 20 morts et 16 blessés et 10 personnes disparues.

Une portion du Ponte Morandi s'est effondrée ce mardi matin © Greta Baldani

La RAI, la radio-télévision publique a parlé dés les premières minutes d’un problème de structure, comme cause potentielle de l'effondrement qui s'est produit ce mardi matin quand, sous une pluie battante, une portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est écroulé à Sanpierdarena, en banlieue Gênes.

On ignore pour l'instant si c'est le pylône lui même qui s'est effondré, provoquant la chute de la portion d'autoroute qu'il soutenait. Ou si c'est l'effondrement de la route qui a entraîné le pilier.

Les pompiers ont immédiatement lancé les opérations de secours - il sont plus de 200 sur place, épaulés par des équipes cynophiles. Sur cette route, habituellement très fréquentée, il n'y avait heureusement que peu de circulation ce mardi matin, mais trente voiture et trois poids-lourds seraient tout de même tombées dans le vide. Les secouristes font état de 20 morts et 16 blessés et 10 personnes disparues.

Sous le pont, à l'endroit de l'écroulement, il y a deux voies de circulation, le torrent Polcevera, une voie ferrée et peu de bâtiments.

En raison du relief très accidenté de la région de Gênes, entre mer et montagne, le parcours de l'autoroute est jalonné de longs viaducs et de tunnels.

En 1964, la presse vantait la solution au trafic que représentait ce nouveau pont en construction à Gênes

La structure accidentée, qui fait penser au pont de Brooklyn (d'où son surnom), a été construite de 1963 à 1967. Elle était soutenues par trois pylônes de 90 mètres qui portaient une portion autoroutière de 1 200 mètres à 45 mètres de hauteur. Le Pont Morandi, du nom de son ingénieur Riccardo Morandi, avait depuis longtemps fait parler de lui dans la presse professionnelle, pour des problèmes supposés avec les deux types de béton utilisés. Beaucoup de travaux sur le pont avaient été menés au fur et à mesure des années. En 2009, on avait même pensé le démolir et le reconstruire.

Pour l’administrateur délégué d'Autostrade per Italia, qui gère cette portion d'autoroute, de gros travaux de maintenance avaient eu lieu en 2016 et des travaux étaient en cours, mais il n'y avait pas de problèmes connus.

Le ministre des Transports italien, Danilo Toninello, a expliqué à la RAI que "beaucoup de ponts et de viaducs italiens ont été construits dans les années 50 et 60 et ont besoin de manutention. Nous allons faire un effort extraordinaire pour les 'monitorer' et en vérifier l'état" a-t-il affirmé.

Un désastre inacceptable

Le ministre italien de l'Intérieur et vice-président du Conseil Matteo Salvini, a dénoncé "un désastre inacceptable" lors d'un point presse à Catane, en Sicile. Il a ajouté prendre "l'engagement devant les Italiens d'aller au bout pour déterminer les responsabilités d'un désastre inacceptable parce que ce n'est pas possible de travailler et mourir comme ça en 2018". "Ce pont je suis passé dessus des centaines de fois, mais désormais je ferai tout pour avoir les noms des responsables passés et présents. Il est inacceptable de mourir comme ça en Italie", a martelé Matteo Salvini qui a montré du doigt l'Europe en affirmant que "des engagements extérieurs nous empêchent de dépenser l'argent que nous avons et que nous devrions mettre pour la sécurité de très nombreuses écoles et autoroutes. Il faudra se poser la question de continuer à respecter ces engagements ou de mettre la sécurité des Italiens avant tout. De toute évidence, je choisis la deuxième option car les Italiens ont droit à la vie, à la sécurité et au travail", a-t-il déclaré.