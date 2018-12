L'ancien président des Etats-Unis George H.W. Bush, qui dirigea son pays de 1989 à 1993 durant la fin de la Guerre froide, est décédé à l'âge de 94 ans, a annoncé tard vendredi soir son fils George W. Bush.

George H.W.Bush en 2012 © Reuters / Donna Carson

Quelques mois seulement après le décès de sa femme, Barbara, l'ancien président américain s'est éteint à 94 ans.

"Jeb, Neil, Marvin, Doro et moi avons la tristesse d'annoncer qu'après 94 années remarquables notre cher papa est mort", a déclaré George W. Bush, lui-même président de 2001 à 2009, dans un communiqué publié sur Twitter par un porte-parole de la famille.

L'actuel président américain Donald Trump a salué le "leadership inébranlable" de son prédécesseur, qui restera également dans l'Histoire pour avoir engagé les États-Unis dans la libération du Koweit, après l'invasion de ce pays par les troupes irakiennes de Saddam Hussein.

"L'Amérique a perdu un patriote et un humble serviteur", a assuré pour sa part Barack Obama, rendant hommage à son action qui a permis de "réduire le fléau des armes nucléaires et de former une vaste coalition internationale pour expulser un dictateur du Koweit". Barack Obama a aussi estimé que la diplomatie de George W.H.Bush avait contribué "à mettre fin à la Guerre froide sans tirer un coup de feu".

Un seul mandat...et deux guerres

Né en 1924 dans l'Etat du Massachusetts, d'un père sénateur, ce républicain est devenu à deux reprises vice-président de Ronald Reagan (de 1981 à 1989) avant d'être élu, en 1989, le 41 ème président des Etats-Unis, avec Dan Quayle comme vice-président. Une fonction qu'il n'occupera que le temps d'un mandat (1989-1993). Il sera battu par le démocrate Bill Clinton en 1992. Il fut un président attaché aux valeurs de l'Amérique et à sa foi chrétienne.

En décembre 1989, les Etats-Unis envahissent le Panama, et détrônent le dictateur Manuel Noriega.

En 1990/1991, il mènera l'intervention américaine dans la guerre du Golfe, ouverte par l'invasion du Koweït par les Irakiens en août 1990. Alors que l'Arabie Saoudite est menacée à son tour, les Américains mènent une importante riposte appelée "tempête du désert" (Desert storm) avec l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU. 32 autres pays (dont la France) y participent. L’ offensive dure 42 jours, du 17 janvier au 28 février 1991. L'armée irakienne est balayée, et le Koweït libéré. L’embargo à l’encontre de l’Irak, décidé par l’ONU dès 1990, a duré douze ans.

George H.W.Bush annonce le début des opérations terrestres au Koweït.

La CIA et le pétrole

Pendant un an, de 1976 à 1977, il devient Directeur du Renseignement central (CIA). En 1977, après l'élection du démocrate Jimmy Carter à la présidence, George Bush décide de se mettre en retrait des affaires politiques et de prendre la présidence du comité exécutif de la First International Bank à Houston, poste qu'il occupe jusqu'en 1979. Bush a fait une grande partie de sa carrière civile au Texas, comme dirigeant prospère d'un complexe pétrolier.

Un président impopulaire

Comme président, Bush a du gérer la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide et une crise économique. Même si sa politique à l'international était plutôt bien accueillie par les Américains, sa cote de popularité a considérablement baissé à cause de sa politique interne. Conservateur modéré, il a augmenté les impôts alors qu'il s'était engagé à ne pas le faire. La forte augmentation des crimes sur le sol américain durant son mandat, les émeutes de Los Angeles en 1992 ...autant d'éléments qui ont eu raison de sa candidature pour un second mandat.

La lettre humoristique à Trump

Le 10 janvier, George H.W.Bush avait envoyé une lettre à Donald Trump pour justifier son absence à la cérémonie d'investiture. "Mon médecin m'a dit que si je reste dehors en plein mois de janvier, je me retrouverai 6 pieds sous terre!"

Deux fils en politique

George H. W. et Barbara Bush ont eu six enfants (dont un décédé lorsqu'il était enfant). Deux d'entre eux sont entrés en politique comme leur père :

Bush et la politique, une affaire de famille © Visactu / Visactu

George W. Bush (g) et son père George H.W.Bush (dr) aux JO de Pékin en 2008 © Reuters / Jerry Lampen

George W. Bush , président américain durant deux mandats (de 2001 à 2009). George W.Bush est le Commandant en chef des guerres en Afghanistan et en Irak.

, président américain durant deux mandats (de 2001 à 2009). George W.Bush est le Commandant en chef des guerres en Afghanistan et en Irak. Jeb Bush a été gouverneur de Floride durant deux mandants, de 1998 à 2006. Il s'est présenté - sans succès - à la primaire du parti Républicain pour la présidentielle de 2016. Il a abandonné en février 2006.

Jeb Bush annonce qu'il retire sa candidature à la primaire républicaine à la présidentielle de 2016 © Reuters / Randall Hill

Problèmes de santé

C'est à partir de 1991 que les problèmes de santé de l'ancien chef d'État sont apparus. Il avait alors dû être pris en charge pour une irrégularité de ses battements cardiaques. Les médecins lui avaient diagnostiqué la maladie de Graves Basedow, une pathologie auto-immune de la thyroïde. Il était depuis trois ans incapable de marcher sans assistance.