En quelques heures, l'Ukraine a basculé dans la guerre avec l'invasion de l'armée russe et des bombardements. Retour en images sur cette journée de conflit.

La Russie a lancé l'invasion de l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi et fait basculer les Ukrainiens dans l'horreur en quelques heures. © AFP / Daniel Leal / Aris Messinis

Jeudi 24 février, à 3h50, Vladimir Poutine annonce lancer une "opération militaire en Ukraine"_._Dans les heures qui suivent, les troupes russes entrent sur le territoire ukrainien et plusieurs villes sont frappées par des missiles, dont la capitale Kiev. L'invasion du pays se poursuit toute la journée et des milliers d'Ukrainiens fuient le pays. Dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce la mort d'au moins 137 de ses concitoyens.

Les blessés affluent dans les hôpitaux de l'est de l'Ukraine, comme cette femme blessée dans les bombardements près de Kharkiv. © AFP / ARIS MESSINIS

L'armée russe assure ne viser que des sites stratégiques. Mais dès l'aube, juste après le discours de Vladimir Poutine, des explosions retentissent dans le centre de Kiev, à Kharkiv, deuxième ville du pays, à Odessa, sur la mer Noire, et à Marioupol, principal port de l'est du pays, tuant de nombreux civils.

Les missiles russes ont notamment ciblé des infrastructures stratégiques, comme ici un aéroport dans la région de Kharkiv. © AFP / ARIS MESSINIS

En quelques heures, ces habitants de Tchouhouïv, près de Kharkiv, ont tout perdu dans les bombardements. © AFP / ARIS MESSINIS

Dès les premières heures de la journée, des habitants de Kiev se réfugient dans le métro pour tenter de se mettre à l'abri des frappes russes, ou tentent de quitter la ville. Dans la journée, environ 100.000 personnes fuient leur foyer et plusieurs milliers d'autres quittent le pays, d'après l'ONU. Les pays voisins se préparent à les accueillir, notamment la Pologne, où des centres d'accueil doivent être ouverts.

Ces Ukrainiens se sont réfugiés dans le métro de Kiev lors des bombardements. © AFP / DANIEL LEAL

Des milliers d'Ukrainiens ont rassemblé à la hâte leurs affaires pour fuir le pays. © AFP / DANIEL LEAL

Sur le plan militaire, l'armée ukrainienne affirme avoir abattu cinq avions et un hélicoptère de l'armée russe et avoir tué une cinquantaine "d'occupants russes" dans l'est du pays. Un avion militaire ukrainien s'est par ailleurs écrasé avec 14 personnes à son bord non loin de Kiev. Les deux camps faisant des déclarations invérifiables, difficile de savoir les pertes exactes mais l'armée russe gagnait du terrain.

Un avion militaire ukrainien avec 14 personnes à bord s'est écrasé jeudi au sud de Kiev, a annoncé le service des urgences. © AFP / Ukraine Emergency Ministry press service / handout

Tard dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce la mobilisation militaire générale pour contrer l'invasion russe.

Des véhicules militaires ukrainiens passent devant la place de l'Indépendance dans le centre de Kiev. © AFP / DANIEL LEAL

Après les bombardements, cette femme prie sur la place de l'Indépendance à Kiev. © AFP / DANIEL LEAL

Le président annonce également qu'il reste à Kiev, malgré les menaces le visant. "Je resterai dans la capitale. Ma famille est aussi en Ukraine. Selon des informations en notre possession, l'ennemi m'a identifié comme la cible numéro un. Et ma famille comme la cible numéro deux", affirme-t-il. Dans la même allocution, il dit regretter que l'Ukraine soit "laissée seule" par les autres pays face à l'invasion.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi soir qu'il restait à Kiev. © AFP / Ukraine presidency / handout

À Berlin, Paris ou encore Prague et Varsovie, des milliers de manifestants manifestent contre l'invasion de l'Ukraine. En Russie aussi, quelques citoyens osent s'oppose à Poutine mais la répression est violente. Plus de 1.700 personnes sont interpellées par la police dans 51 villes, dont la plupart à Moscou et Saint-Pétersbourg, selon l'ONG spécialisée OVD-Info.

Des manifestations contre l'invasion en Ukraine ont été vivement réprimées à Moscou. © AFP / ALEXANDER NEMENOV

De nouvelles sanctions sont prises dans la soirée par les pays occidentaux. Les États-Unis annoncent dans la nuit imposer des restrictions aux exportations de produits technologiques vers la Russie. Les dirigeants des 27 pays de l'UE prennent parallèlement des sanctions dites "massives" contre la Russie dans les secteurs de l'énergie, de la finance et des transports mais sans l'exclure du réseau bancaire Swift, qui permet de recevoir ou d'émettre des paiements dans le monde entier. Le Japon annonce aussi des sanctions contre Moscou, visant notamment l'exportation de composants électroniques vers la Russie. Moscou promet de son côté une réplique "sévère" à ces mesures.