Une semaine après le retrait des troupes russes de ce secteur résidentiel du nord-ouest de Kiev, il y a encore des cadavres à Boutcha. Deux équipes de pompes funèbres ratissent la petite ville huppée pour évacuer les corps.

Deux équipes de pompes funèbres ratissent Boutcha, petite ville huppée du nord-ouest de Kiev. © Radio France / Benjamin Thuau

L’un ouvre le hayon de la benne, l’autre ferme le sac mortuaire. Ensemble, ils soulèvent le corps et disposent le cadavre à côté de deux autres. C’est le vingtième de la journée…

Tous les jours, depuis le départ des Russes, Serguy sillonne la ville, pour chercher et ramasser des corps. Et comme tous les habitants de Boutcha, dont on peine à se souvenir qu’elle fut une petite ville huppée au nord-ouest de Kiev, il essaie de comprendre. Quelles raisons ont pu pousser les Russes, selon lui, à commettre un tel massacre ?

Boutcha est une ville européenne et moderne. Et eux, ils arrivent de villages perdus, ils n’ont rien : pas d’électricité, pas d’asphalte, rien. Ils ne savent pas comment les gens vivent.

Serguy dirige une équipe de pompes funèbres à Boutcha. Il ramasse environ vingt cadavres par jour. © Radio France / Benjamin Thuau

En fin de journée, les corps sont rassemblés près du cimetière, où l’on s’efforce de les identifier – quand cela est possible.

Les Russes ne nous laissaient pas les récupérer et les corps sont restés là, dans les rues.

« Ces gens ont été assassinés. Trois corps ont été brûlés, et on ne sait pas si c’était des femmes. Tous les autres sont des hommes et, pour le moment, il n’y a pas d’enfant. Là, il ne reste que le crâne. Il y en a beaucoup dans cet état-là. »

Comme ses collègues, Serguy, croque-morts, est confronté à l’horreur de la guerre en Ukraine. Mais il tient. « Il le faut », précise-t-il. Car son travail, « Si on ne le fait pas, personne ne va le faire ».

Près d’une semaine après les révélations des massacres à Boutcha, les autorités locales dénombrent 400 morts, essentiellement des civils.