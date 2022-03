Une cargaison de terminaux du service internet par satellite "Starlink" d'Elon Musk est arrivée lundi en Ukraine, d'après le vice-Premier ministre ukrainien. Le pays en avait fait la demande auprès du milliardaire américain, pour contrer les attaques et cyberattaques russes qui paralysent le réseau classique.

Le vice-Premier ministre ukrainien a annoncé sur Twitter la livraison de terminaux Starlink. © Capture d'écran

Les petites paraboles de Starlink sont en train d'être déployées en Ukraine. Le gouvernement a fait appel au milliardaire américain Elon Musk et à son service Internet par satellites pour éviter d'être coupé du monde à cause des attaques russes. Samedi, le vice-Premier ministre ukrainien avait interpellé Elon Musk sur Twitter : "Pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaye d'occuper l'Ukraine ! Si vos fusées atterrissent avec succès depuis l'espace, des roquettes russes attaquent des civils ukrainiens ! Nous vous demandons de fournir à l'Ukraine des stations Starlink". "Le service Starlink est désormais actif en Ukraine. Plus de terminaux en cours de route", avait répondu le milliardaire.

S'en est suivi une livraison à l'Ukraine de terminaux permettant la connexion. "Starlink est arrivé. Merci Elon Musk", a tweeté le vice-Premier ministre ukrainien en charge du secteur numérique Mykhailo Fedorov lundi soir, avec une photo d'un camion transportant des terminaux Starlink.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pourquoi l'Ukraine fait appel à Elon Musk ?

Depuis une semaine, l'Ukraine est sous le feu des missiles russes, qui menacent les infrastructures au sol, mais est aussi régulièrement visée par des cyberattaques menées par des opérateurs russes, selon l'agence de sécurité informatique du pays. En Ukraine comme en Russie, des sites internet gouvernementaux sont par exemple devenus inopérants quelques temps sous l'effet notamment d'attaques en déni de service (saturation des sites par la multiplication des requêtes qui leur sont adressées, via l'utilisation de réseaux de milliers de machines).

Par ailleurs, plusieurs sociétés internationales de cybersécurité, comme Eset, ont détecté au moment de l'offensive terrestre de la Russie des attaques sur des systèmes informatiques ukrainiens au moyen de "wiper", des logiciels malveillants capable d'effacer toutes les données d'un système dans un but purement destructeur. Ces attaques font craindre une coupure généralisée des réseaux de télécommunication.

Que permet Starlink ?

Starlink a pour particularité de fournir un accès à Internet en faisant transiter la connexion par l’espace, via des satellites en orbite autour de la Terre. L'ambition d'Elon Musk est de fournir une connexion à des clients dans le monde entier sans passer par des infrastructures terrestres, hormis les terminaux. En Ukraine, l'objectif est d'apporter une connexion à internet aux zones frappées par les assauts de l'armée russe ou les attaques cyber.

Quelles sont les limites ?

Mais un chercheur de Citizen Lab s'inquiète de l'utilisation de cette nouvelle technologie en période de guerre. D'après John Scott-Railton, la Russie pourrait se servir de Starlink pour géolocaliser des cibles. "Au début d'un conflit avec un réseau Internet perturbé, l'Internet par satellite semble arriver comme un sauveur mais il introduit rapidement de nouvelles vulnérabilités très réelles et mortelles", écrit John Scott-Railton sur Twitter. "Si Poutine contrôle le ciel au-dessus de l'Ukraine, les transmissions montantes des utilisateurs deviennent des signaux... pour les frappes aériennes", relève-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Si des gens bien intentionnés lancent une nouvelle technologie non testée en temps de guerre dans une zone de conflit actif comme l'Ukraine et la promeuvent comme "plus sûre", ils peuvent faire tuer des gens", s'inquiète le chercheur, qui précise : "La Russie a de grandes oreilles électroniques."