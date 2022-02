L'Ukraine se réveille, ce vendredi, après une nouvelle nuit d'offensives russes. Des explosions ont été entendues à Kiev dans la nuit de jeudi à vendredi. Franceinter.fr fait le point sur les dernières évolutions de la soirée et de la nuit.

Deuxième jour de guerre en Ukraine : dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les constatations de journalistes présents sur place, deux fortes détonations ont été entendues dans le centre de Kiev, la capitale ukrainienne. Sur son compte Facebook, l'armée de terre ukrainienne a indiqué que des "tirs de missiles" visaient la capitale, et assure avoir détruit deux d'entre eux en plein vol. Trois personnes ont été blessées par des débris tombés du ciel, dont une grièvement, selon le maire de Kiev. Dans la nuit, le chef de la diplomatie ukrainienne a déploré les attaques sur Twitter :

"Des tirs horribles de missiles russes sur Kiev. La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne nazie"

Dans la nuit également, le président ukrainien a annoncé la "mobilisation militaire générale", qui concerne "ceux soumis à la conscription militaire, et les réservistes". Selon Volodymyr Zelensky, 137 personnes sont mortes côté ukrainien jeudi, et 316 autres ont été blessées, et une cinquantaine "d'occupants russes" ont été tués. Il a déploré le fait que l'Ukraine est seule pour se battre.

Par ailleurs, le chef d'État affirme que "des groupes de sabotage de l'ennemi sont entrés dans Kiev" et a appelé au respect du couvre-feu. Il s'est également adressé au peuple russe dans un message vidéo et a annoncé qu'il ne fuirait pas la capitale. "Selon des informations en notre possession, l'ennemi m'a identifié comme la cible numéro un. Et ma famille comme la cible numéro deux", dit-il. Il a aussi affirmé, en début de matinée, que les offensives russes visaient aussi des zones civiles.

Côté russe, le pouvoir affirme avoir rempli "avec succès" tous ses objectifs à l'issue d'une première journée "d'opérations militaires spéciales" : 74 installations militaires dont 11 aérodromes détruits, et 18 stations radar reliées aux systèmes de défense anti-missiles. Des affirmations impossibles à vérifier. Plus tôt dans la journée, les Russes avaient réussi à prendre le contrôle de Tchernobyl, et d'un aéroport militaire proche de Kiev, mais selon le président Zelensky, l'armée ukrainienne lutte pour le reprendre.

Dans la journée de jeudi, quelque 100 000 personnes avaient fui la capitale.

Premières vagues de sanctions

Jeudi soir, l'Union européenne s'était réunie en sommet à Bruxelles et a approuvé des sanctions "massives" contre la Russie. Elles n'iront pas, toutefois, jusqu'à l'exclusion du pays du système d'échanges bancaires internationaux Swift. Le président américain, Joe Biden, a aussi annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, visant essentiellement les banques et les exportations, pour "faire de Poutine un paria sur la scène internationale". Le Japon, lui aussi, a annoncé vendredi des sanctions, reposant notamment sur l'exportation de composants électroniques.

Après un "échange franc, direct et rapide" avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a pris la parole, en marge du sommet européen, pour affirmer qu'il était selon lui utile de "laisser ouvert le chemin" du dialogue et de la négociation pour obtenir un arrêt de l'offensive, tout en dénonçant la "duplicité" de Poutine. Il a toutefois annoncé que la France allait accélérer le déploiement de soldats en Roumanie dans le cadre de l'Otan, pour sécuriser les pays limitrophes de l'Ukraine.

Ce vendredi, deux nouvelles réunions importantes sont prévues : une réunion de l'Otan en milieu de journée, ainsi qu'un vote, en fin de journée, d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner l'invasion de l'Ukraine. La position de la Chine, qui jusqu'à présent a refusé de qualifier les manœuvres russes "d'invasion" et qui dit "comprendre les préoccupations" de Moscou, sera particulièrement scrutée.