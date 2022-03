En Russie, après les médias, le discours officiel sur la guerre en Ukraine s'impose dans l'éducation. Du jardin d'enfants à l'université, le gouvernement a entrepris de contrôler le récit autour du conflit et ne tolère aucune dissension. "Si vous posez des questions, c’est déjà criminel", témoigne un enseignant.

Pas de place pour la contestation en Russie, y compris dans le système éducatif. Image d'illustration © AFP / Pavel Lisitsyn / Sputnik

Kahmran, 28 ans, enseignait la géographie à l‘école 498 de Moscou… Jusqu’il y a quelques semaines. Il a démissionné depuis. Lorsque ses collègues ont commencé à relayer la propagande du gouvernement sur l’"opération spéciale", il a, raconte-t-il à France Inter, posté un message appelant à vivre en accord avec sa conscience. Pas vraiment dans la ligne.

Lorsque les enfants de sa classe sont venus l'applaudir et lui dire au revoir, l'administration a appelé la police, l'accusant d'organiser une manifestation illégale et de pervertir les jeunes. Accusé de "comportement immoral", il va même devoir quitter le pays. Sa directrice a en effet fouillé son compte Instagram et trouvé la photo d’un colloque à Strasbourg : le voilà accusé d’être un agent de l’étranger.

"Apprendre les paroles de Poutine"

Professeurs comme élèves doivent donc adhérer au discours officiel. "Dans les écoles et les universités, les élèves et les étudiants doivent apprendre les paroles de Poutine sur l'histoire de l’Ukraine. Dans toutes les écoles, il faut étudier le contenu de ce discours très long sur l’Ukraine. Et si vous posez des questions, c’est déjà criminel", raconte Greg Yudin, qui enseigne à l’École des hautes études en sciences sociales de Moscou.

Car les jeunes posent des questions, refusent que la Russie se coupe du monde. Ils constituent un danger. La bataille pour le contrôle des cerveaux est donc lancée. Avec des réunions organisées dans les écoles pour expliquer quels sont les bons médias, ceux que l’on peut croire et pour dénoncer les mensonges de l’occident.

Maintenant ils embarquent des jeunes étudiants avec à peine 300 abonnés sur leurs comptes, c’est complètement fou

"Aucun étudiant n’a encore été renvoyé dans mon université. Mais tout le monde peut sentir la pression", raconte Dasha, qui étudie les sciences politiques à Moscou. "Cela affecte notre capacité à étudier dans une université qui défend des positions tellement différentes des nôtres. Avant, ils réprimaient les figures politiques ou médiatiques qui peuvent déclencher des manifestations, mais maintenant ils embarquent des jeunes étudiants avec à peine 300 abonnés sur leurs comptes, c’est complètement fou. Cela concerne tout le monde maintenant."

Les recteurs des universités publiques, nommés par l’Etat, font aussi du zèle. Une vidéo montre ainsi un cours à l’université de Kazan où le professeur explique que la Russie n’a pas commencé la guerre et qu’elle protège le Donbass contre les nazis ukrainiens. Il ne s’agit même plus de révisionnisme, c’est l’histoire en train de se faire qui est totalement réécrite.